Капитан "Динамо" и защитник "Шахтера" занялись аэробикой (видео)

Футболисты "Динамо" и "Шахтера" приняли участие в уроке физкультуры "Руханке" в рамках Всеукраинской школы онлайн
В уроках участвовали Сергей Сидорчук с Сергеем Кривцовым. Футболисты продемонстрировали свои умения аэробики и пластичности повторяя все движения за Маргаритой Адамчук.
Ранее в подобной программе принимали участие: Денис Бойко, Никита Бурда, Николай Матвиенко, Исмаили.
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"Руханка" рассчитана для школьников, которые во время карантина не должны забывать о физических упражнениях.
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