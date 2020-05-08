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пятница, 08 мая 2020 20:11

Капитан "Динамо" и защитник "Шахтера" занялись аэробикой (видео)

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Капитан &quot;Динамо&quot; и защитник &quot;Шахтера&quot; занялись аэробикой (видео)
Сергей Кривцов и Сергей Сидорчук показали свои умения не только на футбольном поле. Фото: football.ua

Футболисты "Динамо" и "Шахтера" приняли участие в уроке физкультуры "Руханке" в рамках Всеукраинской школы онлайн

В уроках участвовали Сергей Сидорчук с Сергеем Кривцовым. Футболисты продемонстрировали свои умения аэробики и пластичности повторяя все движения за Маргаритой Адамчук.

Ранее в подобной программе принимали участие: Денис Бойко, Никита Бурда, Николай Матвиенко, Исмаили.

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"Руханка" рассчитана для школьников, которые во время карантина не должны забывать о физических упражнениях.

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Дата
08
мая

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