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воскресенье, 09 августа 2020 15:14

Капитан "Десны" переходит в "Зарю"

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Капитан &quot;Десны&quot; переходит в &quot;Зарю&quot;
Денис Фаворв был пенальтистом "Десны". Фото ФК "Десна"

Капитан "Десны" Денис Фаворов станет игроком "Зари". Стороны близки к подписанию контракта.

29-летний Фаворов также мог перейти в львовский "Рух", но предпочел продолжить карьеру в "Заре". Об этом сообщает Sport.ua

В луганском клубе Фаворов заменит Александра Тимчика, который вернулся в "Динамо" из аренды.

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Денис Фаворов за свою карьеру играл за киевский "Арсенал", "Славутич" (Черкассы), "Полтаву", "Черкасский Днепр". Цвета "Десны" защищал с 2016 года. За черниговский клуб провел 131 матч, забил 36 мячей.

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