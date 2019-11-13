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среда, 13 ноября 2019 11:21

Канадский хоккейный эксперт "обидел" эмигрантов напоминанием о красном маке.

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Канадский хоккейный эксперт &quot;обидел&quot; эмигрантов напоминанием о красном маке.
Донн Черри имел бешеную популярность на телевидении

В Канаде разгорелся громкий скандал вокруг фигуры телеэксперта Дона Черри, известного в прошлом игрока и тренера. Дело закончилось его увольнением. Для Канады это история национального масштаба.

Поводом для радикального решения со стороны владельцев компании Rogers и телевизионного канала Sportsnet стала речь 85-летней легенды в своей передаче "Уголок тренера" в рамках программы "Хоккейный вечер в Канаде". Черри неизменно выступал в ней каждую субботу, начиная с 1982 года. Формат простой: в течение пяти минут во время первого перерыва в центральной игре дня авторитетный ветеран обсуждал самые актуальные новости из мира хоккея вместе с коллегой Роном Маклином.

Совсем не дипломатичная манера общения Черри, обожающего экстравагантные костюмы самой невероятной расцветки и избегающего современной политкорректности, тем не менее, сходила долгое время ему с рук. Рейтинги зашкаливали, несмотря на чрезмерно пристрастное отношение эксперта к европейским и американским хоккеистам, неприятие новомодных игровых тенденций и курса на снижение уровня агрессии на льду. Черри — наглядное воплощение духа старой школы. Консервативного по сущности, но по нынешним временам смотрящегося чуть ли не как призыв к бунту.


"Я живу в Миссиссоге возле Торонто, здесь почти никого нет с эмблемой красного цветка мака, — отметил эксперт. — Я уже не говорю уже про центр Торонто. Забудьте про него. Там ее вообще никто не носит. В маленьких городках мак есть почти на каждом. Вам, людям, приехавшим сюда, нравится наш образ жизни, вам нравятся наши молоко и мед. Могли бы по крайней мере потратить пару баксов на маки. Люди заплатили своими жизнями за то, чтобы вы сейчас могли наслаждаться своим проживанием в Канаде".

Именно 11 ноября на протяжении уже 100 лет в странах Британского содружества (США, Великобритания, Канада, Австралия) отмечается День памяти павших, также известный как Маковый день. Впервые празднования по инициативе английского короля Георга Пятого прошли в 1919 году.

НХЛ сейчас не осталась в стороне. Лацканы тренерских пиджаков во время матчей в эти дни украшает цветок мака, а перед играми чествуют ветеранов. В частности, перед встречей "Рейнджерс" и "Флориды" на льду "Мэдисон-Сквер-Гардена" чествовали почти столетних участников Второй мировой и Корейской войн.

Нынешняя Канада — страна эмигрантов. Почти четверть населения относится к категории приезжих, в основном из Азии и с Ближнего Востока. Торонто и вовсе наполовину состоит из людей, которые родились в других странах. Проникновенная речь Черри возмутила левые круги, обрушившихся на легенду с оголтелой критикой. Со специальным заявлением выступила НХЛ, извинился его коллега по передаче Маклин, затем покаялся сам президент Sportsnet Барт Ябсли. Выступил с осуждением легенды и мэр Торонто Джон Тори.

В итоге все закончилось увольнением, поскольку сам Черри идти на попятную не стал.

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В России тоже не любили Дона Черри, посколько он всегда остро критиковал российских хоккеистов.

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