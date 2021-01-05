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вторник, 05 января 2021 09:10

Канада разгромила Россию в полуфинале чемпионата мира по хоккею

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Канада разгромила Россию в полуфинале чемпионата мира по хоккею
Канадцы не имели никаких проблем с русскими. Фото: IHF

Сборная Канады разгромила Россию в полуфинале молодежного чемпионата мира - 5:0.

В прошлом году команды играли в финале турнира. Тогда судьба поединка была решена только в последнем 3-м периоде. Канадцы в волевом стиле смогли вырвать победу. Теперь же команды сыграли в полуфинале.

Еще в 1-м периоде канадцы сделали весомую заявку на победу, забросив в ворота россиян сразу 3 шайбы.

Россияне не только не смогли переломить ход встречи, но и в 2 последующих периодах еще пропустили дважды.

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Соперником Канады в финале будет сборная США, которая обыграла Финляндию. Решающая игра состоится 6 января.

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Дата
05
января

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