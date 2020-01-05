Канада переломала Россию в финале хоккейного первенства

Канада выиграла, проигрывая по ходу – 1:3

Молодежная сборная Канады стала чемпионом мира. В финале мирового первенства, которая проходила в Чехии, канадцы победили сборную России - 4:3.

Канадцы уступали почти всю игру. Сначала - 0:1, затем - 1:2 и даже 1:3 в середине третьего периода. Сборной Кленового Листья помог рикошет, после которого она почти мгновенно сократила отставание в счете - 2:3.

В оставшееся время, канадцы успели не только сравнять счет, но и забросить победную шайбу за 4 минуты до конца встречи.

Сборной Кленового Листья помог рикошет, после которого она почти мгновенно сократила отставание в счете

На последних секундах россияне заменили вратаря и играли вшестером против четырех канадцев (заокеанские хоккеисты из-за нарушения играли в меньшинстве). Но это не помогло. Россия дважды умудрилась нарушить правила и доигрывала финал в численном меньшинстве.

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Таким образом Россия вновь проиграла финал молодежного первенства мира и осталась без золота.