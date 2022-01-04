Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея

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4 января 1987 года произошла одна из самых массовых и длительных драк в истории хоккея - между молодежными сборными СССР и Канады.

В последний день молодежного чемпионата мира в Чехословакии сборная Канады во втором периоде выигрывала у команды СССР - 4:2. Канадцам нужна была победа с разницей в три шайбы. СССР уже ни на что не претендовал. Вдруг на 14 мин. второго периода нападающий сборной СССР Павел Костичкин рубанул клюшкой лидера соперника Тео Флери. Между ними вспыхнула потасовка. На помощь Костичкину пришел, выпрыгнув из скамьи, Евгений Давыдов. И тут началось. Флери и сам был парень не промах: открыв счет в матче, будущий "мощный мышонок" сделал не самый красивый жест, "расстреливая" лавку советской сборной из клюшки, представляя, что это автомат. Позднее канадцы признали, что подобное подстрекательство было бесполезным, а сам Флери объяснил содеянное эмоциями.

На льду вспыхнула потасовка, в которой приняли участие обе сборные в полных составах. Судьи пытались привести бойцов в чувство, но в конце концов были вынуждены бежать с площадки. Как экстренное мероприятие во Дворце спорта выключили свет, но и в сплошной темноте битва продолжалась еще почти 20 мин.

"Я не успел понять, в чем дело, как все стали в боевую стойку, а со скамьи россиян высыпали игроки. Это было дико", - вспоминал Стив Чейссон, защитник сборной Канады. - Ты пытался одной рукой стянуть с россиянина шлем, насколько возможно непрерывно молотя другой рукой. Они были посредственными бойцами - царапались и толкались.

Канадец Брэндон Шенахэн вспоминал:

"Мы вели 4:2 и постоянно создавали моменты. Казалось, ещё чуть-чуть, и мы учиним разгром. Но такого не ожидали. Драка завязалась у ворот СССР. И вот уже две драки, потом три. Вся наша скамья на ногах, в шоке. И вдруг два игрока выпрыгивают со скамьи соперника и несутся мимо нас в драку. И началось.

Обычно в драках команда на команду 90% игроков на самом деле не дерутся, а смотрят за основными драками. Но россияне об этом не знали. Оглядываясь назад, сборная СССР тогда была как пороховая бочка, команда, искавшая неприятностей. Но признаю, мы тоже не были командой ангелочков. Я никогда больше не слышал такой реакции трибун. Было ощущение, что там назревает восстание.

Когда вырубили свет, я думал, что кто-то хочет, чтобы мы сделали то, что должны, чтобы закончить всё это. Когда свет снова включили, я увидел лицо советского оппонента. И я рад, что больше никогда в жизни его не видел. Я должен извиниться перед этим парнем.

Нас отправили в раздевалку, где мы ждали возобновления игры. Зашёл человек из Федерации хоккея Канады и сказал, что нас выгнали с турнира, а наши результаты аннулировали. И добавил фразу, которую я никогда не забуду: "В глубине души я понимаю, что это правильное решение". Федерация не отстаивала нас на этом собрании.

Я не стыжусь этого побоища, хотя и не горжусь. Так бывает. Мы пожертвовали золотом, чтобы защитить товарищей. И мы бы сделали это снова", - рассказал Шэнахан.

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Международная федерация хоккея с шайбой дисквалифицировала всех игроков матча СССР-Канада на 18 месяцев, а тренеров команд - на три года. Позже дисквалификацию уменьшили до шести месяцев. Но если канадцы претендовали на "золото", то советская сборная все равно уже не могла подняться выше шестого места. Чемпионом мира стала сборная Финляндии.