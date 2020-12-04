"Камбэк "Милана" и первый гол Яремчука": результаты матчей 5-го тура Лиги Европы

Роман Яремчук выступает в Бельгии с 2017 года. Фото: kaagent.be

3 декабря состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы.

В группе А "Рома" обеспечила себе выход из группы после домашней победы над швейцарским "Янг Бойз" - 3:1. В другом матче группы румынский "Клубж" и болгарский ЦСКА голов не забивали - 0:0.

Богатыми на голы вышли матча в группе В. "Арсенал" дома деклассировал австрийский "Рапид" - 4:1, а норвежский "Мольде" дома победил представителя Ирландии "Дандолк" - 3:1.

В группе С "Славия" Прага дома не оставила шансов "Хапоэль Беэр Шева" - 3:0. В другом матче группы "Байер" в зрелищном матче победил в гостях "Ниццу" - 3:2.

"Бенфика" не оставила никаких шансов команде Богдана Бутко польском "Леху" - 4:0. В другом матче группы D "Глазго Рейнджерс" дома победил бельгийский "Стандард" - 3:2.

В группе I испанский "Вильярреал" в гостях минимально победил турецкий "Сивасспор" - 1:0. В другом матче группы представитель Азербайджана "Карабах" и "Маккаби" Тель-Авив не смогли выявить сильнейшего - 1: 1.

Группа F принесла 2 ничейных результата. Бывший соперник "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов голландский АЗ не смог победить "Наполи" - 1:1, а в другом матче "Реал" Сосьедад расписал ничью с хорватской "Риекой" - 2:2.

"Тоттенхэм" Жозе Моуриньо и австрийский ЛАСК сыграли в результативную ничью в группе J - 3:3. В другом матче "Лудогорец" с Богларии в гостях проиграл "Антверпену" - 1:3.

"Милан" смог создать камбэк в матче против "Селтика". Подопечные Стефано Пиоли пропустили 2 быстрых мяча, но смогли не только отыграться, но и победить - 4:2. В другом матче группы Н "Лилль" дома оказался сильнее "Спарту" Прага - 2:1.

Гости дважды победили в группе К "Динамо" Загреб оказалось сильнее "Фейеноорд" - 2:0, а московский ЦСКА проиграл австрийскому "Вольфсберг" - 0:1.

В группе L "Гент" дома уступил чешскому "Слован" - 1:2. Единственный мяч в составе бельгийцев провел форвард сборной Украины Роман Яремчук. В другом матче "Црвена Звезда" и немецкий "Хоффенхайм" мячей не забивали - 0:0.

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6-й тур Лиги Европы состоятся 10 декабря.