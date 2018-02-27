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вторник, 27 февраля 2018 18:47

Как "золотого" Абраменко встретили в Украине
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Александр Абраменко завоевал на Олимпиаде-2018 "золото" во фристайле
Фото: noc-ukr.org
Александр Абраменко завоевал на Олимпиаде-2018 "золото" во фристайле
Александр Абраменко завоевал на Олимпиаде-2018 "золото" во фристайле
Александр Абраменко завоевал на Олимпиаде-2018 "золото" во фристайле
Александр Абраменко завоевал на Олимпиаде-2018 "золото" во фристайле
Александр Абраменко завоевал на Олимпиаде-2018 "золото" во фристайле

Сегодня, 27 февраля, после полуночи в аэропорт "Борисполь" из южнокорейского Пхенчхана прибыли последние спортсмены олимпийской сборной Украины, которые представляли страну на XXIII зимних Олимпийских играх.

Об этом сообщил НОК Украины.

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Среди спортсменов был и олимпийский чемпион Александр Абраменко, который завоевал "золото" во фристайле. Как его встречали — смотрите фотогалерею.

Сборная Украины заняла в медальном зачете Олимпиады-2018 21-е место. Победителем зачета стала команда Норвегии. Второе место заняла Германия, третье — Канада.

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