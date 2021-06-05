Как Зинченко провел первую тренировку в сборной Украины

Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины продолжает подготовку к Евро-2020/21 в Харькове.

Наконец к национальной команде присоединился одним из лидеров Александра Зинченко. Футболист задержался из-за участия в финале Лиги чемпионов. На подготовку к Евро он будет иметь менее 10 дней.

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Зинченко не имел никаких ограничений и участвовать во всех правах наравне с партнерами.

В общую группу также вернулись травмированные игроки - Виктор Цыганков, Александр Тимчик и Эдуард Соболь.

7 июня национальная команда сыграет товарищеский матч против Кипра, который станет последним спарринг перед Евро-2020/21. Сам турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Соперниками сборной Украины будут команды Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Александр Зинченко выступает за "МС" с 2016 года. До этого играл за "Шахтер" и "Уфу".