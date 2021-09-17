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суббота, 18 сентября 2021 06:11

Как вратарь "Лацио" опозорился в Лиге Европы

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Как вратарь &quot;Лацио&quot; опозорился в Лиге Европы
Томаш Стракоша выступает за сборную Албании. Фото: Instagram.com/thomas_strakosha

В первом туре Лиги Европы "Галатасарай" дома победил "Лацио" -1:0.

Итальянская команда имела преимущество на протяжении игры, но не смогла получить очков.

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Решающим в матче стала ошибка вратаря лациале Томаса Стракоша. В середине второго тайма одна из немногих атак хозяев завершилась подачей в штрафную "Лацио", которую пытался перехватить и выбить Мануэль Лаццаро. Но мяч предательски парашютом полетел в ворота. Казалось, что голкипер Стракоша без проблем поймает круглого, но это ему не удалось - в итоге эпический автогол.

Томас Стракоша выступает за "Лацио" с 2012 года.
В другом матче группы московский "Локомотив" сыграл вничью с "Марселем" -1:1. В следующем туре "Лацио" будет принимать российскую команду.

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