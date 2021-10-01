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пятница, 01 октября 2021 21:00

Как Вернидуб может стать тренером сборной Украины по футболу

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Как Вернидуб может стать тренером сборной Украины по футболу
Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Фото: ФК "Шериф".

Сергей Ребров освободится из арабского плена не раньше лета. Если захочет: плен "золотой", а у него молодая жена и трое детей от двух браков.
Зато с Юрием Вернидубом ситуация другая. Он не скрывает, что "Шериф" - богат только за молдавскими мерками, а в целом его нынешняя зарплата меньше, чем та, что получал в "Заре", чье руководство деньгами точно не разбрасывается.

Дополнением: тренер-герой текущей Лиги чемпионов должен понимать временность успеха. Кипрский АПОЭЛ десять лет назад даже до четвертьфинала турнира дошел. Где он сейчас и кто помнит фамилию тренера?

Фамилия сейчас не менее народная, чем Мирона Маркевича

Через неделю сборная Украины проведет решающие матчи отбора на Кубок мира. Такими они точно станут, если результат будет неудачным. Ежели случится - Андрей Павелко вполне может обращаться к человеку, чья фамилия сейчас не менее народная, чем Мирона Маркевича. И тогда уже нынешний наставник "Шерифа" может "вытянуть" репутацию руководителя украинского футбола.

Естественно, этого не желает никто. Потому что какие бы фортели не выбрасывал Петраков, успех сборной важнее непонимания его подхода к комплектации команды.
Вернидуб - как человек порядочный - также этого не хочет. Но и отказаться в случае чего не сможет.

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Юрий Вернидуб – возглавляет молдовский "Шериф" с декабря 2020 года. Вывел команду в Лигу чемпионов, победив сербскую "Црвену Звезду" и хорватское "Динамо". В групповом турнире одолел донецкий "Шахтер" и испанский "Реал".
Признан лучшим тренером Украины-2016, 2018, когда работал в луганской "Заре".

Автор: Роман Шахрай
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01
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