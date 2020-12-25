Как украинские звездные футболисты проводят отпуск

Украинские футболисты получили почти месяц отпуска перед началом подготовки ко второй части сезона. Первую часть отпуска большинство футболистов проводит за границей, а новогодние праздники уже дома.

Gazeta.ua узнала как отдыхают украинские футбольные селебратис.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе с семьей отдыхает на Барбадосе.

Автор: Инстаграм

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков отдыхает в Мексике вместе со своей девушкой Романой.

Автор: Іnstagram.com/viktortsygankov

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов вместе с женой Юлей набираются сил в Доминиканской республике.

Автор: Іnstagram.com/piatova

Защитник "Динамо" Брест Евгений Хачериди вместе с детьми на Мальдивах.

Автор: Іnstagram.com/vikeus34/

Там же отдохнут семьи Виталия Буяльского и Тараса Степаненко.

Автор: Іnstagram.com/buialska.alina

Автор: Іnstagram.com/m_stepanenko

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поехал в Славянск на зимнюю рыбалку вместе с друзьями и девушкой.

Автор: Инстаграм

Лидер "Зари" Владислав Кочергин вместе с мамой и девушкой набирается сил в Буковеле.

Автор: Іnstagram.com/v_kochergin10

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Вторая часть сезона УПЛ начнется 13-го февраля 2021 года. После 10-го января команды начнут собираться и проводить подготовку к чемпионату.