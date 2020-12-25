Как украинские звездные футболисты проводят отпуск

Украинские футболисты получили почти месяц отпуска перед началом подготовки ко второй части сезона. Первую часть отпуска большинство футболистов проводит за границей, а новогодние праздники уже дома.
Gazeta.ua узнала как отдыхают украинские футбольные селебратис.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе с семьей отдыхает на Барбадосе.
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков отдыхает в Мексике вместе со своей девушкой Романой.
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов вместе с женой Юлей набираются сил в Доминиканской республике.
Защитник "Динамо" Брест Евгений Хачериди вместе с детьми на Мальдивах.
Там же отдохнут семьи Виталия Буяльского и Тараса Степаненко.
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поехал в Славянск на зимнюю рыбалку вместе с друзьями и девушкой.
Лидер "Зари" Владислав Кочергин вместе с мамой и девушкой набирается сил в Буковеле.
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Вторая часть сезона УПЛ начнется 13-го февраля 2021 года. После 10-го января команды начнут собираться и проводить подготовку к чемпионату.
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