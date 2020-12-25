4 украинских голкипера получат по бутылке пива Месси

Лионель Месси смог превзойти рекорд Пеле. Фото: REUTERS

4 украинские вратари получат по бутылке фирменного пива от капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Пивной спонсор испанской Ла Лиги выпустил 644 бутылки пива в честь исторического рекорда Лионеля Месси. Аргентинец забил за "Барсу" 644 гола, тем самым побив вечный рекорд самого Пеле, сообщает телеканал "Футбол".

Каждая из 644 бутылок будет отправлена ​​голкиперу, который когда-либо пропускал гол от Месси. Вместе с ним будет добавлено письмо от аргентинца.

Подарок от Лео получат четыре украинских голкиперов Александр Шовковский, Андрей Пятов, Георгий Бущан и Руслан Нещерет. Каждый из них пропускал от Месси в матчах Лиги чемпионов.

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Лионель Месси выступает за "Барселону" с 2003 года.