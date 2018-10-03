Как украинские СМИ отреагировали на ничью "Шахтера"

Шахтер не удержал победу в Лионе

Донецкий "Шахтер" в выездном матче против "Лиона" смог добыть ничью. Однако, несмотря на развитие событий в матче, можно сказать, что "горняки", скорее, потеряли 3 очка, чем получили одно. Gazeta.ua представляет вашему вниманию обзор прессы по этому поединку.

"Футбол24" считает, что этот результат может стоить команде путевки в плей-офф. И акцентировал внимание на ошибках в обороне.

"Дальше будет только тяжелее и хуже. Рассчитывать даже на одно очко против разъяренного стартовой поражением Манчестер Сити невероятно трудно. А с такой защитой тем более. Гвардиола уже не сделает бразильской атаке подарков в виде резервного состава, как было год назад. Отпустить такой Лион - непростительная неудача. Еще в столь равной группе, где пока ни у одной команды нет разницы голов хотя бы плюс 2.

Потерять преимущество в 2 гола за 2 минуты - это ж надо еще умудриться!

Шахтер в 65-й минуты вполне наиграл на убедительную победу, но после этого включил режим расслабленности, спутав ЛЧ с УПЛ. Теперь нужно наверстывать упущенное в матчах с Манчестер Сити. Если не удастся набрать более одного очка, то дальше команда Фонсеки будет уже бороться за третье место и Лигу Европы. Вроде и хочется отметить позитив - Шахтер все лучше выглядит в плане креатива, но и Лион уж много позволяет не одному сопернику.

Потерять преимущество в 2 гола за 2 минуты - это ж надо еще умудриться! Однако защитная клоунада не ограничивается только позиционными провалами Ракицкого, Кривцова и Матвиенко (Николай будто и неплохо сыграл, но оба гола пришли с его фланга). Один Степаненко за всеми не подчистит, а чем занимались Майкон и Патрик в голевых моментах? Смотрели кино. Примерно, как и Тайсон с Марлосом, что также просто стояли в стороне. Лион очень легко взял ворота количеством, а Шахтер будто не верил и не был готов к тому, что хозяева способны возродиться. Слишком уж легко давалась чемпионам Украины игра в атаке.

Страшно и думать, сколько защита "горняков" может пропустить от Манчестер Сити

Какой-то такой вполне бразильский футбол без обороны мы увидели. Это, конечно, эффектно и держит в напряжении, но приносит результат? Страшно и думать, сколько защита "горняков" может пропустить от Манчестер Сити, когда с более скромными командами "попробовали" 4. Если Фонсека НЕ ​​изобретет чудодейственного эликсира для исцеления своей обороны, то следующий такой триллер имеет все шансы завершиться отрицательным результатом уже в Харькове 23 октября ".

"Тribuna.com" приводит данные потерь и ошибок, которые объясняют причины неудачи во втором тайме.

"Потерь было очень много. Особенно - в последней трети поля. Здесь футболисты" Шахтера "не всегда справлялись с прессингом соперника, значительно чаще теряя мяч, чем оппоненты. Подтверждает это и статистика - в последней трети поля у горняков 27 потерь, в соперника - только 7.

Ошибки делали почти все игроки "Шахтера".

Хуже всего, что игроки "Лиона" прекрасно разбирались в ситуациях и понимали, как и что им нужно делать, получив мяч. Сразу 9 раз после потерь "Шахтером" мяча "Лион" завершал атаки ударами по воротам. Для сравнения, у горняков только одна ситуация после потери мяча Денайером завершилась ударом.

Ошибки делали почти все игроки "Шахтера". Сразу 10 футболистов ошибались в этой зоне, в результате чего мяч доставался оппонентам. Наиболее часто это делали Николай Матвиенко и Майкон (по 5 потерь), за которыми следуют Ярослав Ракицкий (4), Тайсон (3), Пятов, Марлос, Кривцов, Исмаили (по 2), а также Степаненко и Алан Патрик (по 1) .

Защита "Шахтера" в этой ЛЧ - ужас

Центр обороны подвел, но и полузащита не справилась. Оценивая оба пропущенных "Шахтером" гола, бросается в глаза снова обнаженная проблема в центре защиты. В обоих эпизодах не лучшим образом действовал Ракицкий. При втором пропущенном мяче, как показалось, он растерялся, потеряв своего оппонента и не закрыв зону, из которой и пришло взятия ворот Пятова. Кривцов при первом голе недостаточно плотно держал Дембеле, оказавшийся между ним и Ракицким.

Защита "Шахтера" в этой ЛЧ - ужас. Но еще более интересной выглядит статистика и показатели центральных полузащитников Майкона и Степаненко. Бразильца в последнее время много хвалят. Особенно - после спасительного гола "Хоффенхайма". Он умеет выдать прекрасный скрытый пас на партнера, но в этой зоне футболисту нужно, прежде всего, уметь бороться. В игре с "Лионом" бразилец не справился.

Майкон не выиграл ни одного (!) Из 17 единоборств. В Степаненко статистика получше, но и она выглядит довольно удручающе. Хотя стоит отметить, что и у "Лиона" в этой зоне далеко не все складывалось. Но показатели Тусара и Ндомбеле выглядят лучше, чем у их оппонентов из "Шахтера". Первый выиграл 6 единоборств из 19 (32%), второй - 9 из 20 (45%) ".

"Sportarena.com" с оптимизмом смотрит в будущее и сравнивает этот "Шахтер" с прошлогодним, который вышел в плей-офф.

"Шахтер максимально приблизился к своему образца прошлой Лиги чемпионов. Вплоть до первого пропущенного мяча болельщики Горняков наверное испытывали чувство дежавю. Их команда играла почти так же, как и в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Почти так же безупречно.

Шахтер отлично выходил из-под прессинга и выбегал в контратаки

Шахтер отлично выходил из-под прессинга и выбегал в контратаки, он не давал особого пространства Лиона позиционно в защите, сами его атаки были быстрыми, интересными и острыми. Исмаили снова раз за разом выходил на удобную позицию для прострела, Жуниор Мораес надежно заперт кросс, Марлос и Тайсон своими смещениями в центр запутывали оппонентов, а подключение Майкона из глубины так и вовсе приводили Лион в ступор - в прошлой Лиге чемпионов было все то же самое , разве что фамилии несколько отличались.

Выход Майкона с первых секунд и его уверенно выступать было одним из главных факторов. Конечно, он еще неокончательно заменил Фреда - недаром в начальной стадии мяч двигал в первую очередь Степаненко. Но его игра в пас в чужой штрафной площади и позиционные рывки вперед были хорошие. Осталось дождаться окончательного появления в основе левого вингера Фернандо, который, к слову, считается более разносторонним футболистом, чем Бернард, и тогда Шахтер не только выйдет на свой же уровень образца прошлой Лиги чемпионов, но и, вполне вероятно, превзойдет его ".

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