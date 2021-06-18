Как украинские болельщики "Червону руту" пели в Бухаресте

В матче второго тура Евро-2020/21 сборная Украины победила Северную Македонию -2:1.

Украинцы не остались без поддержки болельщиков в Бухаресте.

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Накануне поединка украинские фанаты спели песню "Червона рута". Легендарную песню поддержал весь стадион.

После двух туров Евро-2020/21 сборная Украины занимает второе место в группе, имея три очка. Столько баллов имеет Австрия, но по дополнительным показателям они уступают команде Андрея Шевченко.

Сборная Нидерландов лидирует в группе с шестью очками. Команда Франка де Бура гарантировала себе выход из группы с первого места. Северная Македония потеряла шансы выйти из группы.

21 июня Украина сыграет против Австрии. Начало игры в 19:00.