Как тернопольские фанаты приветствовали Луческу

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Во время матча Кубка Украины между "Агробизнес" и "Динамо" фанаты киевлян продолжили травить Мирча Луческу.

Ультрас "Динамо" разместились по тренерской скамьей киевлян и начали скандировать оскорбительные кричалки в сторону Луческу.

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Стадион не поддержал фанатов. Местные болельщики начали скандировать фамилию Луческу.

После матча местные болельщики окружили автобус "Динамо" и встретили Луческу аплодисментами. Мирча отблагодарил им своим вниманием.

В матче 1/2 финала Кубка Украины между "Агробизнес" и "Динамо" завершился победой команды Луческу со счетом -3: 0. В финале Кубка 12 мая киевляне сыграют против "Зари" Ультрас "Динамо" выступают против Луческу за его работу в "Шахтере" и российском "Зените"