"Пусть даже команда выиграет Лигу чемпионов" - ультрас "Динамо" выступило против Луческу

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Фанаты киевского "Динамо" протестуют против наставника команды Мирчи Луческу.

Ультрас считают, что румынский тренер не достоин работать в киевском клубе несмотря на полученный результат в этом сезоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Только дураки не меняют свою точку зрения" - Бущан поссорился с фанатами из-за Луческу

"Еще раз пропишем очевидные вещи. Прошлым летом фанатский движение "Динамо" Киев принял решение отказаться от активной поддержки команды, пока Луческу является ее главным тренером. Причина этого решения - не профессиональная квалификация румына, а его человеческие качества, которые нас категорически не устраивают. Соответственно, это решение не изменится независимо от количества выигранных трофеев. Даже если "Динамо" получит для Киева Кубок Лиги Чемпионов - с трибун звучать: "Lucescu, Go Away".

Луческу не место в "Динамо" Киев! Это наша точка зрения, мы имеем на нее право и будем отстаивать ее четко, последовательно и от матча к матчу. Изменение собственного мнения не должно противоречить жизненной позиции и принципам, которых человек неуклонно соблюдается. Иначе - это легкомысленный дурак без принципов и чести, а это уж точно не о Ультрас "Динамо" Киев ", говорится на Facebook-странице организации.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Он смог вывести "Динамо" в групповой раунд Лиги чемпионов и дойти до 1/8 Лиги Европы. В текущем сезоне "Динамо" преобладает "Шахтер" на десять очков. Киевлянам осталось одержать одну победу в четырех матчах, чтобы стать чемпионом. Ультрас "Динамо" обвиняют Луческу работу в "Шахтере" и российском "Зените".