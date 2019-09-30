Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

Алехандро Гомес сыграл за "Металлист" 23 матча. Фото: ФК Металлист"

На этой неделе начнется второй тур еврокубков. Первый из украинских клубов начнет "Шахтер", который сыграет в гостях против "Аталанты" во вторник. "Динамо" и "Александрия" играть в четверг.

Команда Руслана Малиновского в Серии А разгромила в гостях "Сассуло" 1: 4. Героем встречи стал бывший футболист "Металлиста" Алехандро Гомес, отметившийся 3 мячами. Гости забили все свои мячи еще в первом тайме, а во второй половине игры сбавили обороты. Малиновский появился на поле на 72 минуте.

"Манчестер Сити" одержал гостевую победу над "Эвертоном" 3: 1. Команда Гвардиолы провела тяжелый матч. Только в конце игры склонила чашу весов в свою сторону. Одним из героев игры стал вратарь "горожан" Эдерсон ."Украинец Александр Зинченко провел на поле весь матч на позиции левого защитника.

"Вратарь" МС "Эдерсон стал героем матча против" Эвертона "



"Динамо" Загреб легко победил "Локомотива" 4: 0. В этом клубе получают опыт молодые игроки из Загреба. Поэтому команда Бьелицы провела легкий матч.

Соперник "Динамо" швейцарский "Лугано" проиграл дома "Ксамаксу" 0: 1. "Мальме" минимально обыграло "Юнайтед" 1: 0. "Копенгаген" победил "Силькеборг" 4: 2.

Соперник "Александрии" бельгийский "Гент" дома победил "Кортрейк". Роман Яремчук провел на поле 79 минут, но результативными действиями не отметился. "Вольфсбург" в гостях победил "Майнц" 1: 0, а "Сент - Этьен" в гостях с таким же счетом победил "Ним". Причем гости доигрывали матч в меньшинстве.

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