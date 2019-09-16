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понедельник, 16 сентября 2019 12:43

Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

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Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в сезоне

На этой неделе начинаются матчи групповых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Начнет первым среди украинских команд "Шахтер", который в Харькове примет "Манчестер Сити".

В субботу команда Гвардиолы сенсационно проиграла "Норвичу" 2:3. Александр Зинченко отыграл весь матч на позиции левого защитника. "Динамо" Загреб дома минимально победило "Истру" 1:0, а "Аталанта" на последних секундах вырвала победу у "Дженоа". Украинский полузащитник Руслан Малиновский провел всю игру на скамейке запасных.

"Динамо" в четверг сыграет на "Олимпийском" против "Мальме". В чемпионате Швеции соперник киевлян победил "Норрчемпинг" со счетом 1:0. "Копенгаген" проиграл в гостях "Хобро" 1:2, а "Лугано" были разгромлены "Лозанной" 3:0.

Первый соперник "Александрии" немецкий "Вольфсбург" сыграл в гостях вничью с "Фортуной" 1:1. "Гент" разгромил "Мехелен" 3:0. Первый гол на счету украинца Романа Яремчука. "Сент -Етьен" сыграл вничью 2:2 против "Тулузы".

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В чемпионате Украины "Динамо" потерпело домашнее поражение от "Десны" 1:2. "Шахтер" вырвал победу у "Зари" 4:3, а "Александрия" победила "Днепр-1" 2:0.

Автор: Сергей Тищенко
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