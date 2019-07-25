Как Свитолина и ее бойфренд отдохнули в Украине

Элина Свитолина отдыхала в Украине со своим парнем Гаэлем Монфисом
Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела недельный отпуск в Украине после успешного выступления на Уимблдоне, где украинка дошла до полуфинала.
Компании Свитолиной составил ее парень французский теннисист Гаэль Монфис. Элина познакомила своего бойфренда с родной Одессой и показала Киев.
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После выхода в полуфинал Уимблдона Элина Свитолина поднялась на одну позицию и теперь занимает 7 место в рейтинге WTA.
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