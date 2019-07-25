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четверг, 25 июля 2019 20:11

Как Свитолина и ее бойфренд отдохнули в Украине
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Элина Свитолина отдыхала в Украине со своим парнем Гаэлем Монфисом

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела недельный отпуск в Украине после успешного выступления на Уимблдоне, где украинка дошла до полуфинала.

Компании Свитолиной составил ее парень французский теннисист Гаэль Монфис. Элина познакомила своего бойфренда с родной Одессой и показала Киев.

Автор: instagram
  Монфис знакомится с Киевом
Монфис знакомится с Киевом

Автор: instagram
  Посетил Майдан Независимости
Посетил Майдан Независимости

Автор: instagram
  Монфис и Свитолина отдыхали на яхте
Монфис и Свитолина отдыхали на яхте

Автор: instagram.
  Посетили Одесский кинофестиваль
Посетили Одесский кинофестиваль

Автор: instagram
  Также посетили одесскую оперу
Также посетили одесскую оперу

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После выхода в полуфинал Уимблдона Элина Свитолина поднялась на одну позицию и теперь занимает 7 место в рейтинге WTA.

https://ua.tribuna.com
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25
июля

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