Как Свитолина и ее бойфренд отдохнули в Украине

Элина Свитолина отдыхала в Украине со своим парнем Гаэлем Монфисом

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела недельный отпуск в Украине после успешного выступления на Уимблдоне, где украинка дошла до полуфинала.

Компании Свитолиной составил ее парень французский теннисист Гаэль Монфис. Элина познакомила своего бойфренда с родной Одессой и показала Киев.

Автор: instagram Монфис знакомится с Киевом

Автор: instagram Посетил Майдан Независимости

Автор: instagram Монфис и Свитолина отдыхали на яхте

Автор: instagram. Посетили Одесский кинофестиваль

Автор: instagram Также посетили одесскую оперу

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После выхода в полуфинал Уимблдона Элина Свитолина поднялась на одну позицию и теперь занимает 7 место в рейтинге WTA.