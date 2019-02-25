Как соперник "Динамо" в еврокубках оскандалился в Англии - видео

Кепа, справа, не захотел покидать поле по указанию тренера. Фото: Reuters

В решающем матче Кубка английской лиги соперник "Динамо" - "Челси" уступил "Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти.

Этот поединок оскандалился поведением вратаря лондонцев Кепы Аррисабалага.

За две минуты до завершения компенсированного времени 24-летний испанский голкипер не захотел уходить на замену.

Итальянский наставник лондонцев Маурицио Сарри собирался выпустить запасного вратаря Вилли Кабальеро. Но Кепа отказался покидать поле: он активно жестикулировал, что-то выкрикивал, в целом, бурно реагировал на ситуацию.

Сарри и его помощник Дзола орали, чтобы вратарь уходил с поля, но страж ворот не слушал. Судьи лишь разводили руками и успокаивали тренера "Челси". Тот психанул и ушел в подтрибунные помещения, но сразу же вернулся.

Перед 11-метровыми Антонию Рюдигер удерживал Сарри: тренер собирался подойти к основному вратарю и устроить серьезный разговор.

В серии пенальти "Челси" дважды ошибся: неудача постигла Жоржиньо и Давида Луиза.

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После встречи легенда английского футбола Гарри Линекер назвал поведение вратаря сумасшествием и отметил, что никогда в жизни подобного не видел.

Тренер "Челси" Маурицио Сарри так объяснил конфликт с вратарем Кепой Аррисабалагой:

"Я не разобрался в ситуации и понял все лишь с появлением у тренерской скамьи доктора. Это было большое недопонимание. Я решил, что у вратаря случилась судорога, что он не готов к серии пенальти. Но дело было не в судороге, и он смог выйти на пенальти.

Мне нужно было успокоиться. Кепа понял, что я меняю его из-за физической проблемы и сказал, что у него нет проблем. И он был прав.

Я все понял, когда пришел доктор - он выбегал на поле к Кепе. Я поговорил с Кепой, но только для того, чтобы прояснить ситуацию. Теперь я все понимаю".

"Челси" - "Манчестер Сити" 0:0, пен - 3:4

Украинский легионер манчестерцев Александр Зинченко провел на поле весь матч, предпринял 9 попыток отбора мяча, 8 из которых стали успешными. Это лучший показатель в составе обеих команд. Также украинец выиграл 4 верховые дуэли. По этому показателю он разделил первое место в составе "Ман Сити" с Николасом Отаменди.

Первый матч 1/8 Лиги Европы "Динамо" сыграет с "Челси" на выезде 7 марта.