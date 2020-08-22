Как "Севилья" перестреляла "Интер" в финале Лиги Европы

Лукаку превратился из героя в антигероя встречи. Фото Рейтер

Насыщеный футбольный вечер закрывали "Интер" и "Севилья" в финале Лиги Европы. "Севилья" победила – 3:2.

Команды очень бодро начали. Все развивалось очень быстро. Лукаку локомотивом промчался в штрафную "Севильи" и заработал пенальти. Сам Ромелу его и реализовал уже не пятой минуте. Но "Интер" выигрывал всего 7 минут – за "Севилью" забил Де Йонг. Сообщает "Трибуна".

Команды продолжили играть на встречных курсах и создавать моменты. По истечении первого получаса игры уже "Севилья" вышла вперед. Снова забил де Йонг, сделав дубль. Еще 3 минуты – и Годин сравнивает счет ударом головой!

Во втором тайме команды играли чуть более острожно. Но без голов все равно не обошлось.

На 74-й минуте Диего Карлос красивым ударом через себя снова вывел "Севилью" вперед. Возможно, мяч летел мимо ворот или в штангу. "Интеру" не повезло – он отскочил от Ромелу Лукаку, но гол все равно записали на защитника "Севильи".

"Интер" так и не смог отыграться, хотя однажды "Севилья" буквально выносила мяч с линии ворот.

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Команды устроили настоящее шоу. 3:2 – "Севилья" выиграла шестой из шести финалов Лиги Европы и остается абсолютным доминатором турнира.