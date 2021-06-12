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суббота, 12 июня 2021 18:21

Как сборная Украины готовились к матчу против Нидерландов

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Как сборная Украины готовились к матчу против Нидерландов
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Сборная Украины готовится к старту на Евро-2020/21.

В первом туре национальная команда сыграет в Амстердаме против Нидерландов.

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Перед матчем наставник команды Андрей Шевченко провел интересную тренировку . Футболисты перепассовывали мяч друг другу руками. Только ударами головой можно было забивать голы. Такое упражнение принесло положительные эмоции игрокам сборной перед стартом на турнире.

Евро-2020/21 пройдет из 11 июня по 11 июля

Сборная Украины сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

В последнем спарринге команда Андрея Шевченко разгромила Кипр -4: 0.

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