Как сборная Украины готовились к матчу против Нидерландов

Сборная Украины готовится к старту на Евро-2020/21.
В первом туре национальная команда сыграет в Амстердаме против Нидерландов.
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Перед матчем наставник команды Андрей Шевченко провел интересную тренировку . Футболисты перепассовывали мяч друг другу руками. Только ударами головой можно было забивать голы. Такое упражнение принесло положительные эмоции игрокам сборной перед стартом на турнире.
Евро-2020/21 пройдет из 11 июня по 11 июля
Сборная Украины сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
В последнем спарринге команда Андрея Шевченко разгромила Кипр -4: 0.
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