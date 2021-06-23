Как сборная Украины готовилась к плей-офф Евро

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Сборная Украины надеялась до последнего сыграть в матче 1/8 финала Евро-2020/21.

Для этого нужно, что украинцы стали одной из четырех лучших команд, занявших третье место в своей группе.Благодаря сборным Швеции и Испании украинцы вышли в 1/8 финала,

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Национальная команда продолжает тренировать в Бухаресте. Андрей Шевченко дал установку перед началом тренировки. Игроки провели разминку. Педро Хару занимался с вратарями. Физиотерапевт занимался Александром Зинченко. Игроки отрабатывали выход на ворота соперников.

Сборная Украины на Евро проиграла Нидерландам и Австрии смогла победить Северную Македонию. Команда Андиря Шевченко заняла третье место в своей группе набрав три очка. 29 июня национальная команда сыграет в 1/8 Евро против Швеции. Начало игры в 22:00.