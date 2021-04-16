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суббота, 17 апреля 2021 06:11

Как "Шахтер" разгромил "Динамо"

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Как &quot;Шахтер&quot; разгромил &quot;Динамо&quot;
Сергей Сидорчук выступает в "Динамо" уже 8-й сезон. Фото: ФК "Динамо" Киев

17 апреля "Шахтер" и "Динамо" сыграют в центральном матче 22-го тура УПЛ.

В 1-м круге "горняки" разгромили команду Мирчи Луческу - 3:0.

Динамовцы имели большие кадровые проблемы из-за вспышки коронавируса. Луческу чуть набрал 11 здоровых игроков.

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Решающими в матче стали события в конце 1-го тайма. Сначала 18-летний вратарь киевлян Руслан Нещерет ошибся на выходе, что привело к голу Жуниора Мораеса. А потом удаления получил капитан "Динамо" Сергей Сидорчук за грязный подкат против Виктора Корниенко.

Имея на 1-го игрока больше и преимущество в счете, команда Луиша Каштуру спокойно довела игру до победы, забив еще 2 гола после перерыва.

Матч "Шахтер" - "Динамо" начнется в 19:30. Текстовую трансляцию читайте на Gazeta.ua

Арбитром матча будет Екатерина Монзуль. Она работала и на 1-м матче команд.

В турнирной таблице "Динамо" опережает "Шахтер" на 7 очков за 5 туров до окончания чемпионата.

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Дата
17
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