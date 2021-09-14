Как "Шахтер" победил "Шериф"

Брандао шесть лет играл за "Шахтер". Фото: Еspnfc.com

15 сентября донецкий "Шахтер" стартует выездным матчем в Лиге чемпионов против "Шерифа".

Команды только однажды встречались в официальных матчах. В сезоне 2003/04 "горняки" в квалификации Лиги чемпионов оказались сильнее команды из Тирасполя.

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Игра в Молдове завершилась нулевой ничьей. Дончане имели преимущество, но не смогли забить.

В Донецке команда Бернда Шустера одержала победу -2:0. В начале второго тайма Звонимир Вукич открыл счет в матче ударом со штрафного. В самом конце игры Брандао забил второй гол после выхода на ворота соперника.

Матч "Шериф" - "Шахтер" начнется в 19:00. Отчет и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

В другом матче группы "Реал" сыграет против "Интера".