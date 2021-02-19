Как "Шахтер" переиграл "Маккаби"

"Шахтер" празднует первое взятие ворот "Маккаби". Фото Рейтер

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА "Маккаби" Тель-Авив принял на своём поле донецкий "Шахтёр". Встреча проходила на стадионе "Блюмфильд" в Израиле и завершилась со счётом 2:0 в пользу украинского клуба.

По ходу встречи "Шахтёр" владел существенным территориальным преимуществом, а "Маккаби" делал ставку на контратакующую игру. Успешнее оказались "горняки" — на 31-й минуте матча Алан Патрик забил первый гол, завершив красивую комбинацию партнёров. Во втором тайме израильская команда попыталась переломить игру, но "Шахтёр" за счёт более высокого класса исполнителей наказал израильтян за чрезмерную смелость. На 90+3-й минуте Тете своим голом поставил точку в матче.

Ответная встреча "Шахтёра" и "Маккаби" состоится 25 февраля в Киеве. "Горняки" попали в 1/16 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы, заняв третье место в группе В Лиги чемпионов. "Маккаби" занял второе место в турнирной таблице группы I Лиги Европы.

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В другом матче дня "Динамо" не сумело дома переиграть "Брюгге" – 1:1.