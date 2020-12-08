Как "Шахтер" отстоял ничью с "Интером"

У Тете не было моментов в первой игре. Фото Рейтер

Сегодня донецкий "Шахтер" в Милане попробует не проиграть "Интеру" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Вспоминаем первую игру команд.

27 октябре во втором туре Лиги чемпионов "Шахтер" принимал "Интер". После победы в первой игре над "Реалом" в этот раз горняки отстояли нулевую ничью.

Уже на второй минуте "Интер" включил свой заменит прессинг и зажал дончан. На шестнадцатой минуте Мартинес попал в перекладину.

Особенно остро проходили атаки флангом Корниенко. Наш чемпион мира ничего не мог поделать с Варела. Впрочем, на противоположном фланге Додо выглядел не лучше и часто терял позицию.

На 43 минуте Лукаку еще раз попал в перекладину. И это была последняя острота в тайме. Во второй половине матча "Шахтеру" удалось хоть немного выровнять игру и отодвинуть ее от ворот. Хотя моментов у миланцев хватало - на пятьдесят четвёртой минуте бил Брозович, Трубин парировал, а Мартинес не попал в ворота с 5 метров. Это был последний острый момент в игре.

В дальнейшем "Шахтер" заменами сбивал темп игры и не дал "Интеру" забить - 0:0.

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Матч "Интернационале" - "Шахтер" начнется в 22-00. Тектовых трансляция на нашем сайте.