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пятница, 08 января 2021 21:00

Как "Шахтер" может измениться во время зимней паузы.

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Как &quot;Шахтер&quot; может измениться во время зимней паузы.
Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" смог занять третье место в очень простой группы Лиги чемпионов и заработать путевку в ЛЕ. Команда Луиша Каштру не отпустила "Динамо" в чемпионской гонке в Украине. Расстояние между командами только 1 очко. Вторая часть сезона для "горняков" будет довольно сложная.

Не стоит ждать больших изменений в составе команды во время зимней паузы. Изменения в команде будут уже по завершении сезона. Сейчас "Шахтеру" стоит вжиться с теми кадрами, которые есть в команде.

Вспышка коронавируса и травмы в первой части сезона привели к тому, что ряд молодых футболистов получили свой шанс. Кто-то его использовал, и теперь нужно закрепить достигнутое. Анатолий Трубин смог стать основным вратарем команды. Но "горняки" не рискнули отпускать опытного Андрея Пятова продолжив с новым сотрудничество еще на полгода. В клубе решили, что есть свои риски идти во вторую решающую часть сезона с вратарем, который играет первый сезон и которому только 19 лет.

Аналогичная ситуация и в защите. Смогли себя проявить Валерий Бондарь, Виктор Корниенко и Витао. Все эти игроки еще очень молоды, а значит не стабильны. Сергей Кривцов готов благодаря своему опыту всегда помочь команде. "Шахтер" уже научился играть без Исмаили, но отказываться от него также не стоит. Своим опытом и классом он может помочь команде.

Единственная позиция, которая действительно требует усиления -это форвард. Жуниор Мораес откровенно сдал в первой половине сезона

Не стоит ждать ухода из команды Виктора Коваленко, соглашение которого действует только до лета 2021 года. Он не является ключевым игроком, но в плане выступлений на два фронта, может играть важную роль. Это возможность для Каштру проводить ротацию команду. Команда ставит перед собой амбициозные планы в ЛЕ и не хочет терять золотые награды в Украине. Понятно, что без глубины состава не обойтись.

Аналогичная ситуация с Тайсоном. Бразилец не скрывает своего желания вернуться в "Интренасионал". Тайсон не дает возможности развивать лидерские качества Манору Соломону и Тете, но его присутствие важно по-своему. Он может решить индивидуально эпизод в свою пользу. Особенно это актуально в чемпионате Украины, где мастерство игрока способна приносить очки и победы. Поэтому до конца сезона не может быть никаких разговоров об уходе из бразильца из команды.

Единственная позиция, которая действительно требует усиления -это форвард. Жуниор Мораес откровенно сдал в первой половине сезона. Нападающему в июне будет уже 34 года. Особой альтернативы ему нет. Дентиньойо - уязвим к травмам. Перевод Тайсона на острие атаки не приносит дивидендов. Можно задуматься над возвращением Ларри Кайоде или Даниила Сикана из аренды. Но лучше выйти на трансферный рынок и попробовать усилить атаку. С 6 матчей ЛЧ "Шахтер" забивал только в 2 матчах Качественный нападающий будет очень важным для борьбы за чемпионство и задач в ЛЕ.

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"Шахтер" выходит из отпуска 14-го января. "Горняки" проведут два тренировочных сбора в Турции.

Автор: Сергей Тищенко
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