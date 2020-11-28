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воскресенье, 29 ноября 2020 06:11

Как "Шахтер" дожал "Днепр-1"

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Как &quot;Шахтер&quot; дожал &quot;Днепр-1&quot;
Манор Соломон был одним из лучших на поле.Фото "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" победил на выезде "Днепр-1" - 1:0 и продолжил преследовать в турнирной таблице киевское "Динамо". Автором единственного мяча стал бразилец Тете.

"Шахтер" не слишком уверенно чувствовал себя в Днепре, нервничал тренер Каштру, но все для горняков закончилось счастливо с голом на предпоследней минуте. У соперника уже не было времени и сил на то, чтобы отыграться.

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Следующую игру "Шахтер" сыграет 1 декабря в Киеве против "Реала" в 5 туре Лиги чемпионов.

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