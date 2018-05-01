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вторник, 01 мая 2018 20:11

Как "Реал" вырвал у "Баварии" волевую победу - видео

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Как &quot;Реал&quot; вырвал у &quot;Баварии&quot; волевую победу - видео
В первом матче Роналду не отметился результативными действиями. Фото: sportskeeda.com

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Бавария" в родных стенах уступила "Реалу" (1:2), хотя первой отличилась в воротах соперника.

Киммо, которому ассистировал Хамес, вывел "Баварию" вперед после того, как протащил мяч в штрафную и вместо передачи, на которую ожидал голкипер мадридцев, пробил в ближний угол. Навас не отреагировал на удар.

"Гол в раздевалку" после передачи Карвахаля провел защитник "Реала" Марсело, который неотразимым ударом слета пробил в дальний нижний угол ворот мюнхенцев.

А победную точку поставил Асенсио (голевой пас в активе Васкеса), который вышел на замену и завершил контратку точным ударом в дальний угол.

Роналду, действовал на острие атак, результативными действиями не отметился.

"Бавария" - "Реал" 1:2

Голы: Киммо, 28 - Марсело, 44, Асенсио, 57

"Бавария": Ульрих, Кимми, Боатенг (Зюли, 34), Хуммельс, Рафинья, Мартинес (Толиссо, 75), Роббен (Алькантара, 8), Мюллер, Хамес, Рибери, Левандовски

"Реал": Навас, Карвахаль (Бензема, 67), Варан, Рамос, Марсело, Каземиро (Ковачич, 83), Васкес, Модрич, Кроос, Иско (Асенсио, 46), Роналду

Предупреждение: Рибери, 52, Алькантара, 89 - Каземиро, 78

Смотрите видео голов и обзор матча:

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Повторный поединок полуфинала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией" состоится 1 мая в 21:45. Gazeta.ua проведет онлайн матча.

Gazeta.ua
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Дата
02
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