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вторник, 05 марта 2019 20:11

Как "Реал" победил "Аякс", а "Тоттенхэм" - "Боруссию" - видео

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Как &quot;Реал&quot; победил &quot;Аякс&quot;, а &quot;Тоттенхэм&quot; - &quot;Боруссию&quot; - видео
"Реал" на выезде сумел одолеть "Аякс". Фото: thehimalayantimes.com

Во вторник 5 марта состоятся повторные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Аякс" и "Тоттенхэм" - "Боруссия" Д.

Gazeta.ua напоминает, как соперники сыграли стартовые поединки.

В Амстердаме преимущество было на стороне хозяев, которые до перерыва забили гол, который с помощью VAR арбитр отменил.

Во втором тайме Бензема вывел мадридцев вперед. На 75 мин. Зиеш сравнял счет. За 3 минуты до конца основного времени Асенсио забил победный гол "Реала".

Лига чемпионов УЕФА 2018/2019, 1/8 финала, первый матч

Аякс - Реал Мадрид 1:2

Голы: Зиеш, 75 - Бензема, 60, Асенсио, 87

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В Лондоне "Тоттенхэм" довольно неожиданно разгромил дортмундскую "Боруссию".

Лига чемпионов 2018/19, 1/8 финала, первый матч

Тоттенхэм - Боруссия Д 3:0

Голы: Сон, 47, Вертонген, 82, Льоренте, 86

Завтра повторные матчи Лиги чемпионов проведут "ПСЖ" с "Манчестер Юнайтед" и "Порту" с "Ромой".

Gazeta.ua
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