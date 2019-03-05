Как "Реал" победил "Аякс", а "Тоттенхэм" - "Боруссию" - видео

Во вторник 5 марта состоятся повторные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Аякс" и "Тоттенхэм" - "Боруссия" Д.
Gazeta.ua напоминает, как соперники сыграли стартовые поединки.
В Амстердаме преимущество было на стороне хозяев, которые до перерыва забили гол, который с помощью VAR арбитр отменил.
Во втором тайме Бензема вывел мадридцев вперед. На 75 мин. Зиеш сравнял счет. За 3 минуты до конца основного времени Асенсио забил победный гол "Реала".
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019, 1/8 финала, первый матч
Аякс - Реал Мадрид 1:2
Голы: Зиеш, 75 - Бензема, 60, Асенсио, 87
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В Лондоне "Тоттенхэм" довольно неожиданно разгромил дортмундскую "Боруссию".
Лига чемпионов 2018/19, 1/8 финала, первый матч
Тоттенхэм - Боруссия Д 3:0
Голы: Сон, 47, Вертонген, 82, Льоренте, 86
Завтра повторные матчи Лиги чемпионов проведут "ПСЖ" с "Манчестер Юнайтед" и "Порту" с "Ромой".
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