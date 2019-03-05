Как "Реал" победил "Аякс", а "Тоттенхэм" - "Боруссию" - видео

"Реал" на выезде сумел одолеть "Аякс". Фото: thehimalayantimes.com

Во вторник 5 марта состоятся повторные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Аякс" и "Тоттенхэм" - "Боруссия" Д.

Gazeta.ua напоминает, как соперники сыграли стартовые поединки.

В Амстердаме преимущество было на стороне хозяев, которые до перерыва забили гол, который с помощью VAR арбитр отменил.

Во втором тайме Бензема вывел мадридцев вперед. На 75 мин. Зиеш сравнял счет. За 3 минуты до конца основного времени Асенсио забил победный гол "Реала".

Лига чемпионов УЕФА 2018/2019, 1/8 финала, первый матч

Аякс - Реал Мадрид 1:2

Голы: Зиеш, 75 - Бензема, 60, Асенсио, 87

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Реал" нелогично победил "Аякс"

В Лондоне "Тоттенхэм" довольно неожиданно разгромил дортмундскую "Боруссию".

Лига чемпионов 2018/19, 1/8 финала, первый матч

Тоттенхэм - Боруссия Д 3:0

Голы: Сон, 47, Вертонген, 82, Льоренте, 86

Завтра повторные матчи Лиги чемпионов проведут "ПСЖ" с "Манчестер Юнайтед" и "Порту" с "Ромой".