Как "Реал" не пустил "Баварию" в финал Лиги чемпионов - видео

Роналду не отметился результативными действиями во втором подряд матче Лиги чемпионов, но это не помешало "Реалу" завоевать путевку в Киев. Фото: presstv.com

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией" на "Сантьяго Бернабеу" был богатым на события.

Напомним, в первом матче в Германии мадридцы победили мюнхенцев со счетом 2: 1.

В Мадриде гости быстро восстановили интригу: уже в дебюте Киммо воспользовался ошибкой Серхио Рамоса в штрафной и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Хозяева так же ответили быстрым голом: Марсело сделал блестящий пас с левого фланга - Бензема беспрепятственно результативно пробил головой. В пропущенном голе не лучшим образом сыграл Алаба, который залечил травму и вернулся на поле после долгой паузы.

В конце первого тайма произошел самый спорный момент: после прострела Киммиха мяч попал в руку Марсело, однако арбитры из Турции во главе с Чакыр не отреагировали на данный момент.

Старт второго тайма шокировал гостей: после ужасной ошибки защитника и голкипера "Баварии" Бензема вывел "Реал" вперед.

Родригес сделал счет равным, при этом футболист не стал праздновать гол в ворота клуба, которому принадлежит. Но на большее немцев не хватило.

"Реал" - "Бавария" 2:2

Голы: Бензема, 11, 46 - Кимми, 3, Хамес, 63

"Реал": Навас, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Васкес, Асенсио (Начо, 88), Ковачич (Каземиро, 73), Кроос, Бензема (Бэйл, 72), Роналду

"Бавария": Ульрих, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо (Вагнер, 75), Кимми, Хамес (Мартинес, 84), Алькантара, Рибери, Левандовски, Мюллер

Предупреждение: Модрич, 62, Васкес, 65, Варан, 88, Каземиро, 89

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Первый матч между "Реалом" и "Баварией" в Мюнхене завершился победой испанцев со счетом 2:1.