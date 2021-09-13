Как Петраков должен спасти Павелко

Александр Петраков и Андрей Павелко. Фото: УАФ

64-летний Александр Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. На этом посту он заменил Андрея Шевченко, который не продлил контракт с Украинской ассоциацией футбола.

В стартовых матчах Петраков не смог превзойти предшественника - потерял очки в игре против Казахстана, но смог отобрать очки у Франции. Сборная Украины продолжает бороться за второе место в группе и путевку на Кубок мира.

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"Кроме спортивного результата, тренер имеет еще одну миссию - спасти нынешнего шефа, руководителя Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. На него откровенно наехал кум Андрей Шевченко. Заявил, что ему отказали в продлении контракта после успешного Евро. Болельщики преимущественно приняли сторону бывшего наставника.

Если Петраков по крайней мере повторит путь Фоменко, то глава УАФ снова будет на коне. Пять лет назад он привел в команду Шевченко. Не снял его после неудачи в отборе на Кубок мира-2018. А после уверенного выхода на Евро рассказывал о своей дальновидности. Если Петраков сможет, Павелко и на этот раз не будет жалеть комплиментов в свой адрес. О том, что в сборную должен был прийти Ребров, - промолчит", - написал журналист Роман Шахрай.

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