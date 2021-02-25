Как Мораес принес победу "Шахтеру" над "Маккаби"

Жуниор Мораес играет за "Шахтер" с 2018 года. Фото: ФК "Шахтер"

Во 2-м матче 1/16 Лиги Европы "Шахтер" минимально победил "Маккаби"- 1:0.

Судьбу поединка решил забитый гол Жуниора Мораес. Форвард сборной Украины реализовал пенальти в средние 2-го тайма и закрыл вопрос победителя пары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" отскочил в матче против "Маккаби"

Мораес мог стать и антигероем матча, но его удар по собственным воротам смог отбить Анатолий Трубин.

Гости смогли дать "Шахтеру" бой. В 1-м тайме "Маккаби" создал несколько опасных моментов, но так и не смогли забить.

"Шахтер" победил "Брюгге" по сумме 2-х матчей со счетом 3:0. 1-я игра в Тель-Авиве завершилась со счетом 2:0 в пользу "горняков". 26 февраля в 14:00 по Киеву состоится жеребьевка 1/8 Лиги Европы.