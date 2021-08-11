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среда, 11 августа 2021 17:34

Как Месси стал игроком ПСЖ - фоторепортаж
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Капитан сборной Аргентины 34-летний Лионель Месси стал игроком ПСЖ. Форвард подписал контракт на два года с опцией продления еще на сезон. Во Франции аргентинец будет получать €35 млн в год.

В новой команде аргентинец будет выступать под №30. Именно с таким числом на спине он почил в "Барселоне".

Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента. Лионель не смог оформить новый контракт с "Барселоной" из-за ограничений в зарплатах, которые ввела испанская Ла Лига.

Автор: Gettyimages.com
 

Автор: Gettyimages.com
 

Автор: Gettyimages.com
 

Автор: Gettyimages.com
 

Автор: Gettyimages.com
 

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Автор: Gettyimages.com
 

Автор: Gettyimages.com
 

Автор: Gettyimages.com
 

Автор: Gettyimages.com
 

Автор: Gettyimages.com
 

Автор: Gettyimages.com
 

Лионель Месси с 2003 года выступал за "Барселону". За это время выиграл 10 раз чемпионат Испании, четыре раза Лигу чемпионов. Сколько же раз получал "Золотой мяч". Со сборной Аргентины выиграл Копа Америка-2021.

ПСЖ в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Франции и смог дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

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Дата
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