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воскресенье, 23 мая 2021 11:14

Как Марлос и Зубков испортили гениальные пасы Шевченко

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Как Марлос и Зубков испортили гениальные пасы Шевченко
Андрей Шевченко был автором идеи приглашения Марлоса в сборную Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины находится возле Харькова, где готовится к сегодняшней игре против сборной Бахрейна. Во время одной из тренировок в квадрате со сборниками поиграл и главный тренер Андрей Шевченко.

Он дважды отдавал великолепные пасы сначала Марлосу, а затем и Зубкову. Но оба раза футболисты терялись и отдавали неточные пасы.

Сборная Украины сыграет против Бахрейна без основных легионеров. Роман Яремчук лишь вчера сыграл последнюю игру чемпионата Бельгии, а Руслану Малиновскому сегодня предстоит сыграть против "Милана" в последнем туре итальянского первенства.

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Последним в сборную приедет Александр Зинченко, который в составе "Манчестер Сити" будет играть в финале Лиги чемпионов против "Челси" 29 мая. Чемпионат Европы стартует 11 июня в Риме. Сборная Украины первую игру сыграет против Нидерландов в Амстердаме.

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