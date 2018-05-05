Как "Мариуполь" отобрал очки у "Динамо"

Киевляне потеряли очки с "Мариуполем" .Фото: ФК "Динамо"

В 30-м туре чемпионата Украины "Динамо" на стадионе имени Валерия Лобановского потеряло очки с "Мариуполем" (1: 1) и не смогло вплотную приблизиться к "Шахтеру".

После матча наставник хозяев Александр Хацкевич признал, что совершил ошибку в стартовом составе. Очевидно, имелось в виду то, что с первых минут вышел Гонсалес, который выпадал из игры. Очевидно, футболист ждет летнее межсезонье, чтобы сменить место работы, ведь не испытывает доверия со стороны тренерского штаба и не видит необходимости выкладываться на 100 процентов.

Голами отметились: за "Мариуполь" арендованный у "Шахтера" Борячук, за "Динамо" - воспитанник клуба Цыганков.

"Динамо" - Мариуполь 1:1

Голы: Цыганков, 55 (пен.) - Борячук, 16

"Динамо": Бойко, Бурда, Пиварич, Шабанов, Кенджьора, Ротань, Шепелев (Мбокани, 46), Шапаренко, Гонсалес (Вербич, 46), Цыганков, Беседин.

"Мариуполь": Гальчук, Яворский, Тищенко, Белый, Тотовицкий, Быков, Демир, Пихальонок (Игнатенко, 65), Дедечко, Мишньов (Болбат, 86), Борячук (Чурко, 90)

Предупреждения: Беседин, 20 - Мишньов, 49, Борячук, 52, Быков, 56, Болбат, 90 + 2

Смотрите видеообзор матча:

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Матч 30-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Зарей" состоится в субботу, 5 мая, в Харькове на стадионе "Металлист". Начало - в 19:30.