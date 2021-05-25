Как "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" дошли до финала Лиги Европы

Финал Лиги Европы состоится в Польше. Фото: REUTERS

26 мая английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Вильярреал" сыграют в финале Лиги Европы.

"Манкунианцы" стали неудачником в Лиге чемпионов потому получили шанс проявит себя в турнире слабее, а вот "желтая субмарина" в течение всего сезона была одной из лучших команд в Лиге Европы.

"МЮ" попал в группу Лиги чемпионов с ПСЖ, "Лейпцигом" и турецкий "Башакшихира". Потеря очков в матче против турок дорого стоила команде Улле Гуннара Сульшера. Манкунианцы заняли только третье место и опустились в Лигу Европы.

На стадии 1/6 финала "МЮ" не оставил никаких шансов "Реал Сосьедаду". В Испании манкунианцы решили вопрос выхода в следующую стадию - 4:0. В Манчестере игра была только формальностью - 0:0.

В 1/8 финала команда Сульшера получила самое большое сопротивление на пути к финалу. "МЮ" дома не смог обыграть "Милан" -0:0. На "Сан Сиро" единственный гол Поля Погба позволил англичанам пройти дальше.

На стадии 1/4 финала манкунианцы легко расправились с "Гранадой" -2:0, 2:0. В первом матче полуфинала с "Ромой" решили все вопросы - 6:2. В Риме дали команде Паулу Фонсеки сохранить свое лицо - 3:2.

"Вильярреал" на групповой стадии Лиги Европы занял первое место в группе с "Маккаби" Хайфа, "Карабахом" и "Сивасспором". Команда Унаи Эмери потеряла только два очка в 6 матчах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, благодаря чему "Манчестер Сити" и "Челси" вышли в финал Лиги чемпионов

В плей-офф сначала одолел представителя Лиги чемпионов "Зальцбург" -2:1, 2:0. В следующем круге не оставили шансов киевскому "Динамо" - 1:0, 2:0, затем победили "Динамо" Загреб - 2:1, 1:0.

Больше всего сложным вышел полуфинал против "Арсенала". Дома "Вильярреал" победил 2:1, а в Англии смог отстоять ничью - 0:0.

Финал Лиги Еврпоы-2021 пройдет в Гданьске. Начала матча в 22.00. Прошлогодний победителем турнира была "Севилья", которая одолел "Интер" -3: 2. Украинские клубы прекратили свои выступления на стадии 1/8 финала. "Динамо" уступило "Вильярреал", а "Шахтер" - "Роме". "Заря" не смогла выйти из группы.