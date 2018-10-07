Как "Манчестер Сити" сыграл с "Ливерпулем" - видео

Команды Клоппа, слева, и Гвардиолы разошлись миром. Фото: xelk.org

В центральном матче 8 тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы в гостях сыграл в сухую вничью с "Ливерпулем" Юргена Клоппа.

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" 0:0

"Ливерпуль": Алиссон, Ловрен, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Милнер (Кейта, 29), Хендерсон, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино (Старридж, 72)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Менди, Уокер, Лапорт, Сильва, Фернандиньо, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг (Сане, 76), Агуэро (Габриэл Жезус, 66)

Предупреждения: Бернарду Силва, 21, Агуэро, 56, Менди, 64 - Вейналдум, 90+1

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Во главе турнирной таблицы АПЛ образовалось троевластие - "Ман Сити", "Челси" и "Ливерпуль" имеют по 20 очков.