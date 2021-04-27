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среда, 28 апреля 2021 06:11

Как "Манчестер Сити" прошёл ПСЖ

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Как &quot;Манчестер Сити&quot; прошёл ПСЖ
Кевин Де Брюйне уже забивал ПСЖ. Фото: Reuters

28 апреля ПСЖ и "Манчестер Сити" сыграют в матче 1/2 Лиги чемпионов.

Последний раз команды между собой играли в сезоне 2015/16 на стадии 1/4 Лиги чемпионов. "Горожане" оказались сильнее соперника по сумме двух матчей.

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Игра в Манчестере завершилась минимальной победой хозяев 1:0. Единственный мяч в игре забил Кевин Де Брюйне.

В Париже команды не смогли выявить сильнейшего -2:2. Команды обменялись голами в конце первого тайма. Парижане вышли вперед после перерыва, стремились забить еще одним гол, но пропустили контратаку.

Первый матч между командами пройдет в Париже. За неделю команды сыграю в Манчестере. Начало обоих матчей в 22:00.

На предыдущих стадиях парижане прошли "Барселону" и ПСЖ, а "горожане" оказались сильнее "Боруссию" Менхенгладбах и "Боруссию" Дортмунд.

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