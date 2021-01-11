Как Луческу руководит игроками "Динамо"

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Мирча Луческу возглавил "Динамо" перед началом сезона.

Румынский специалист постоянно находится в игре во время матчей. Луческу апеллирует к собственным игроков, пытается их подсказывать, возмущается их действиями или хвалит.

Football Hub собрал главные эмоции наставника "Динамо" в первой части сезона. Когда киевляне теряли очки в матче против "Зари", проходили в квалификации Лиги чемпионов АЗ.

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После 14 туров УПЛ "Динамо" занимает 1-е место в турнирин таблицы опережая "Шахтер" на оное очко. В Лиге Европы "Динамо" сыграет с "Брюгге".