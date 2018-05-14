Как Ломаченко поддерживали в Нью-Йорке (фото)

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В воскресенье состоялся один из самых ожидаемых поединков в мире бокса. В втором полулегком весе Василий Ломаченко вышел в ринг легендарной арены Мэдисон Сквер Гарден. Соперником был обладателем титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе венесуэльцем Хорхе Линаресом.

Без поддержки соотечественников Василий не останется - на арене было около полусотни украинских флагов и армия сторонников Украинской, которые поддерживали Василия протяжении всего поединка.

"Я решил полететь в Нью-Йорк в последний момент - еще утром был в Киеве, - рассказал Александр Бойко, у которого аккуратно разложен большой украинский флаг. - Полетел, потому что хочу стать очевидцем эры Ломаченко. Ранее мы как дети радовались победам Кличко. теперь в Украине есть новый повод для радости. Это - Василий Ломаченко! Благодаря таким людям наша страна бренд крепче и сильнее. Наша страна имеет большой потенциал сильных, волевых людей как в спорте, так и в других сферах. Главное четко знать, чего мы хотим и к этому настойчиво идти. Это цилесп ямованисть нам наглядно демонстрирует Василий. Будем держать кулаки и верим в его победу ", - рассказал Александр Бойко.

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Василий Ломаченко в десятом раунде нокаутировал чемпиона мира по версии WBA в легком весе, венесуэлец Хорхе Линареса. Перед тем в шестом Василий сам побывал в нокдауне. Впервые среди профи и вдруг в боксе. Gazeta.ua статистически подводит итоги этого боя и заглядывает немного вперед.