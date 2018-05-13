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Что надо знать о победе Ломаченко над Линаресом

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Прошлой ночью на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке, США, Василий Ломаченко в десятом раунде нокаутировал чемпиона мира по версии WBA в легком весе, венесуэльца Хорхе Линареса. Перед тем в шестом Василий сам побывал в нокдауне. Впервые среди профи и второй раз в боксе. Gazeta.ua статистически подводит итоги этого боя и заглядывает немного вперед.

Рекорды

Ломаченко установил очередной мировой рекорд в боксе. На этот раз по скорости завоевания чемпионского титула в трех весовых категориях. Это ему удалось сделать всего лишь в 12-м поединке. Он на шесть боев быстрее покорил третью категорию, чем предыдущий рекордсмен, японец Казуто Иока - в апреле 2015 года. Ломаченко также стал первым в истории украинским боксером - чемпионом мира в трех весовых категориях.

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Третий после Кличко

Победа принесла Ломе не только пояс WBA, но и очень престижный - американского журнала "The Ring". Василий стал лишь третьим украинцем, завладевший этим титулом. Ранее его выигрывали Виталий и Владимир Кличко.

Другие достижения

Лома довел свою победную серию до 10-ти побед. Сделал это исключительно в чемпионских боях. Также он прервал серию своего соперника. Линарес выиграл 13 боев более чем за шесть лет. Победа позволила Василию подняться на второе место рейтинга боксеров независимо от весовой категории статистического сайта boxrec.com - уступает только мексиканцу Саулю Альваресу. А главные ожидания связаны с рейтингом журнала "The Ring". Его должны обновить в начале недели. Лома пока третий и после такой яркой победы имеет шанс возглавить эту самую престижную в мире классификацию. Впервые среди украинцев.

Главные ожидания связаны с рейтингом журнала "The Ring"

Второй нокдаун

Ломаченко впервые побывал в нокдауне на профи-ринге, а в целом во второй раз. Предыдущий раз это произошло 12 лет назад, в 2006 году, в финале международного турнира памяти Семена Трестина в Одессе. В первом раунде Василий пропустил удар от россиянина Владимира Родионова и оказался на полу. Тогда, как и в бою с Линаресом, Василий поднялся и нокаутировал соперника.

Промоутер Василия Боб Арум объявил дату и место следующего боя Украинский - 25 августа в Инглвуде, США. Наиболее вероятный соперник - чемпион WBO мексиканец Раймундо Бельтран. Василий иметь шанс впервые выйти на объединительный поединок. А дальше он хочет боя за звание абсолютного чемпиона мира против победителя встречи между чемпионом WBC американцем Майки Гарсия и чемпионом IBF американцем Робертом Истером. Он должен состояться 28 июля.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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