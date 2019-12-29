Как "Ливерпуль" стал лучшим футбольным клубом мира

2019 - лучший в богатой на события истории "Ливерпуля". Команда тренера Юргена Клоппа выиграла Лигу чемпионов и клубный Кубок мира. К концу первого круга сезона 2019-20 "Ливерпуль" на 13 баллов оторвался от ближайшего преследователя и даже Пеп Гвардиола дожил до того, что вынужден был приветствовать "Ливерпуль" с чемпионством еще до Нового года.

Впрочем, одна игра все же стоит особняком. Это ответный матч полуфинала Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Барселона" - 4:0. Вдохновение Вейналдума, гениальный пас Александера-Арнольда и мощная "Барселона" вынуждена была сложить оружие.

А ведь этой победы могло и не быть. Если бы Дембеле забил на последней минуте матча в столице Каталонии, все усилия оказались бы тщетными. Но Бог решил смилостивиться над трудягой Клоппом с его вечными проигрышами в финалах и вознаградил "Ливерпуль".

Если к этому добавить сумасшедшую чемпионскую гонку в АПЛ с "Манчестер Сити", которая закончилась разочарованием, то без победы в Лиге чемпионов год "Ливерпуля" снова бы назвали неудачным.

А началось все еще 9 лет назад.

В октябре 2010 года "Ливерпуль" стыдно проигрывает "Блэкпулу" на "Энфилде" (1:2) и падает в зону вылета – это худший старт сезона за 50 с лишним лет. Из Кубка лиги вылетели еще более бесславно – проиграв "Нортхэмптону" из четвертой лиги (2:2, по пенальти – 2:4).

Американские владельцы клуба Том Хикс и Джордж Джиллетт, купившие "Ливерпуль" в феврале 2007 года за 220 миллионов фунтов, настолько не справлялись с управлением, что клуб начал тонуть в задолженностях. Банк Royal Bank of Scotland ждал 280 миллионов фунтов еще в январе 2010-го, но отнесся к трудностям с пониманием и дал отсрочку до марта – потом сжалился снова и дал еще семь месяцев. Но в октябре ничего не изменилось: владельцы были не в состоянии покрыть долги, и "Ливерпуль" зашатался на грани банкротства. Еще чуть-чуть – и на "Энфилде" могли ввести внешнее управление.

Если бы Дембеле забил на последней минуте матча в столице Каталонии, все усилия оказались бы тщетными

Пронесло: Хикс и Джиллетт лишились всяческого влияния и права голоса, клуб экстренно отдали в руки американской компании, которая теперь называется Fenway Sports Group. Джон Генри и его партнеры выписали 300 миллионов фунтов – все ушло на погашение разных задолженностей "Ливерпуля", а прежние боссы Хикс и Джиллетт реально остались ни с чем. Им не просто не досталось ни цента от сделки – Хикс еще много лет спустя выплачивал по 125 тысяч фунтов в месяц, чтобы рассчитаться по старым кредитам, связанным с "Ливерпулем".

Кажется, на "Энфилде" недооценивают 9 августа – эту дату можно считать мерсисайдским праздником случайного спасения.

Именно в этот день в 2010 году болельщик "Ливерпуля" Джо Янушевски, возглавлявший отдел корпоративных продаж в бейсбольном клубе "Бостон Ред Сокс" и всегда державший в кабинете красный фанатский шарф, написал на электронную почту владельца клуба Джона Генри. Испуганный неразберихой в любимом клубе, Янушевски просил бизнесмена обратить внимание на "Ливерпуль" и купить его акции, пока еще есть такая возможность. К письму прилагалось объяснение, что "Ливерпуль" – запредельно титулованный клуб, который не брал чемпионство с 1990 года и сейчас близок к банкротству.

"Я предположил, что, наверное, стоит воспользоваться таким шансом и что мои вещи всегда собраны – я в любой момент готов поехать в Ливерпуль. Но на самом деле я не думал, что способен кого-то убедить купить "Ливерпуль". Это была такая несбыточная мечта. В письме я просто выразил свою боль", – рассказывал Джо.

Боль убедила. Джон Генри тут же созвал приближенных менеджеров, чтобы изучить вопрос. А через 66 дней поставил подпись под документами на 300 миллионов фунтов.

"Я не знаю, как назвать момент, когда все это случилось. Чудесный. Сумасшедший. Через день после оформления сделки мы с Джоном приехали на базу в Мелвуде и смотрели друг на друга в духе "Это реально случилось?" – вспоминал Янушевски.

В 2002 году компания Генри New England Sports Ventures, позже ставшая Fenway Sports Group, купила бейсбольный клуб "Бостон Ред Сокс", который к тому моменту 84 года не брал титулы. Спустя два года после сделки "Ред Сокс" выиграли Мировую серию (финальная серия MLB), а за последующие 15 лет взяли титул еще трижды.

"Для меня было очевидно, что у "Ливерпуля" и "Ред Сокс" много общего на стартовом этапе. Даже в плане аудитории: много фанатов, сильные традиции", – рассуждал Генри. Ему казалось, что английскому футболу не хватает старых и проверенных методов американского спортивного рынка.

В клуб пришел директор по футбольным исследованиям Иэн Грэхем (забавно, что с 2008-го по 2012-й он работал в "Тоттенхэме", но устал от того, что тренеры его практически не замечали, и переехал на "Энфилд", потому что там зарождалась новая статистическая культура).

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Грэхем окончил факультет теоретической физики в Кембридже, но быстро понял, что не хочет научной карьеры, и окунулся в футбол, создав собственную базу из 100 000 игроков по всему миру. Он вправе предлагать тренерскому штабу и трансферному комитету "Ливерпуля" любых игроков, которых считает потенциально полезными. Например, он еще в 2016 году настаивал на покупке центрального полузащитника Наби Кейта, который, играя глубоко в "РБ Зальцбург", отдавал аномально много передач, приближающих команду к чужим воротам. В 2016-м "Ливерпуль" опередил "РБ Лейпциг", но летом прошлого года уже ничего не помешало – и Кейта приехал цементировать претендента на чемпионство.

Именно Грэхем доказал трансферному комитету, что в Салаха стоит верить – хотя многие под негативным впечатлением от периода египтянина в "Челси" считали, что ему не подходит английский футбол.

И именно Грэхем посоветовал "Ливерпулю" Филиппе Коутиньо, когда команде потребовался сильный атакующий игрок на левый фланг. Клуб потратил на него всего 13 миллионов евро, а продал в "Барселону" за 145 – и без этих денег, по словам владельца Джона Генри, на "Энфилде" не было бы ни Вирджила ван Дейка, ни Алиссона.

Именно Грэхем доказал трансферному комитету, что в Салаха стоит верить

Не стоит недооценивать продажи игроков. В период активного экономического роста "Ливерпуля" это был огромный источник доходов. За последние 4 сезона, по которым есть детальные финансовые отчеты (2014-2018), у "Ливерпуля" вторая трансферная прибыль в АПЛ.

1. "Челси" – 272 миллиона фунтов

2. "Ливерпуль" – 260,5 млн (даже в первом полном сезоне Клоппа, после трансферов Мане, Вейналдума, Матипа, Кариуса и Клавана, клуб получил трансферную прибыль – 4,25 млн фунтов)

3. "Арсенал" – 158 млн

4. "Манчестер Сити" – 108 млн

5. "Тоттенхэм" – 88 млн

Ну а главное – если бы не статистические выводы директора по исследованиям Грэхема, в "Ливерпуле" не оказалось бы Юргена Клоппа. Об этом говорит даже сам немец.

В последнем сезоне Клоппа в "Боруссии" (2014/15) дортмундцы заняли в бундеслиге всего 7-е место, и многих этот странный, вялый результат напрягал. Грэхем доказывал всем, что это неправильно, что Дортмунд-2014/15 – одна из самых невезучих команд в истории. По его словам, по качеству игры, по качеству и количеству созданных моментов "Боруссия" должна была стоять второй и никак не седьмой. При первом разговоре с Клоппом в ноябре 2015-го он упомянул показательный матч с "Майнцем", где Дортмунд доминировал, агрессивнее и чаще соперника заходил в штрафную, но никак не мог забить – и проиграл. "Мы их практически убили, да, ты видел? Ты это видел?" – кричал Клопп.

Но Грэхем не видел. Он вообще не смотрел матчи Дортмунда, а изучал игру по своим математическим моделям.

После того разговора Клопп стал доверять математику-исследователю, хотя в "Боруссии" никогда не относился к статистике очень внимательно.

"В итоге Клопп вдохновил не только наших игроков. А всех, кто влюблен в наш клуб. Он истинный лидер, внимательный к вещам, которые кому-то могут показаться маленькими и незначительными, но которые в долгосрочной перспективе очень важны", – восхищался Джон Генри.

Кульминационной точкой стал проигрыш Премьер-Лиги в этом году. В чемпиона – "Манчестер Сити" начался закат, а "Ливерпуль" засиял новыми красками.

Ни одна команда в истории АПЛ не набирала 52 очка к концу первого круга. "Ливерпуль" справился, имея игру в запасе. Потенциально красные могут набрать и все 55, если выиграют перенесенный матч против "Вест Хэма".

Отрыв тоже может вырасти до рекордного: ни одна команда в истории АПЛ не привозила к концу первого круга больше 13 очков второму месту (это сделал "Сити" в 2017 году). "Ливерпуль" прямо сейчас оторвался от второго места как раз на 13 очков, но и у них, и у "Ман Сити" (отстает на 14 очков) есть по матчу в запасе.

Масштаб непобедимости "Ливерпуля" на самом деле ужасает: в 35 последних матчах – 30 побед. Последний раз команда проигрывала в АПЛ 3 января 2019 года – 1:2 в гостях от "Ман Сити". С тех пор было только 5 ничьих (4 – в прошлом сезоне):

• Дома против "Лестера" – 1:1;

• В гостях против "Вест Хэма" – 1:1;

• В гостях против "Манчестер Юнайтед" – 0:0;

• В гостях против "Эвертона" – 0:0;

• В гостях против "Манчестер Юнайтед" – 1:1

Выездной матч с "Сити" будет 4 апреля – за 7 туров до конца чемпионата. К тому моменту "Ливерпуль" вполне может стать чемпионом.