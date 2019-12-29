Как "Ливерпуль" стал лучшим футбольным клубом мира

 
Ексклюзивы
1/5
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 342
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 918
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 585
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3717
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 153
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 6993
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6165
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 972
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 396
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3159
Фото
Все фото
12
7
4
12
12
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Видео
Все видео
Как "Ливерпуль" стал лучшим футбольным клубом мира
Как "Ливерпуль" стал лучшим футбольным клубом мира
"Динамо" проигрывает "Селтику" борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Словакии
"Динамо" проигрывает "Селтику" борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Словакии
"Динамо" показало лучшие голы 2019 года
"Динамо" показало лучшие голы 2019 года
У нападающего сборной Швеции диагностировали саркому Юинга. Ему всего 23 года
У нападающего сборной Швеции диагностировали саркому Юинга. Ему всего 23 года
"Манчестер Сити" проиграл "Вулверхэмптону" в матче с двумя незабитыми пенальти
"Манчестер Сити" проиграл "Вулверхэмптону" в матче с двумя незабитыми пенальти
Интервью
1/5
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 585
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 729
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1125
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3447
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3420
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
1 Просмотров: 423
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
воскресенье, 29 декабря 2019 20:11

Как "Ливерпуль" стал лучшим футбольным клубом мира

  Комментировать

2019 - лучший в богатой на события истории "Ливерпуля". Команда тренера Юргена Клоппа выиграла Лигу чемпионов и клубный Кубок мира. К концу первого круга сезона 2019-20 "Ливерпуль" на 13 баллов оторвался от ближайшего преследователя и даже Пеп Гвардиола дожил до того, что вынужден был приветствовать "Ливерпуль" с чемпионством еще до Нового года.

Впрочем, одна игра все же стоит особняком. Это ответный матч полуфинала Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Барселона" - 4:0. Вдохновение Вейналдума, гениальный пас Александера-Арнольда и мощная "Барселона" вынуждена была сложить оружие.

А ведь этой победы могло и не быть. Если бы Дембеле забил на последней минуте матча в столице Каталонии, все усилия оказались бы тщетными. Но Бог решил смилостивиться над трудягой Клоппом с его вечными проигрышами в финалах и вознаградил "Ливерпуль".

Если к этому добавить сумасшедшую чемпионскую гонку в АПЛ с "Манчестер Сити", которая закончилась разочарованием, то без победы в Лиге чемпионов год "Ливерпуля" снова бы назвали неудачным.

А началось все еще 9 лет назад.

В октябре 2010 года "Ливерпуль" стыдно проигрывает "Блэкпулу" на "Энфилде" (1:2) и падает в зону вылета – это худший старт сезона за 50 с лишним лет. Из Кубка лиги вылетели еще более бесславно – проиграв "Нортхэмптону" из четвертой лиги (2:2, по пенальти – 2:4).

Американские владельцы клуба Том Хикс и Джордж Джиллетт, купившие "Ливерпуль" в феврале 2007 года за 220 миллионов фунтов, настолько не справлялись с управлением, что клуб начал тонуть в задолженностях. Банк Royal Bank of Scotland ждал 280 миллионов фунтов еще в январе 2010-го, но отнесся к трудностям с пониманием и дал отсрочку до марта – потом сжалился снова и дал еще семь месяцев. Но в октябре ничего не изменилось: владельцы были не в состоянии покрыть долги, и "Ливерпуль" зашатался на грани банкротства. Еще чуть-чуть – и на "Энфилде" могли ввести внешнее управление.

Если бы Дембеле забил на последней минуте матча в столице Каталонии, все усилия оказались бы тщетными

Пронесло: Хикс и Джиллетт лишились всяческого влияния и права голоса, клуб экстренно отдали в руки американской компании, которая теперь называется Fenway Sports Group. Джон Генри и его партнеры выписали 300 миллионов фунтов – все ушло на погашение разных задолженностей "Ливерпуля", а прежние боссы Хикс и Джиллетт реально остались ни с чем. Им не просто не досталось ни цента от сделки – Хикс еще много лет спустя выплачивал по 125 тысяч фунтов в месяц, чтобы рассчитаться по старым кредитам, связанным с "Ливерпулем".

Кажется, на "Энфилде" недооценивают 9 августа – эту дату можно считать мерсисайдским праздником случайного спасения.

 

Именно в этот день в 2010 году болельщик "Ливерпуля" Джо Янушевски, возглавлявший отдел корпоративных продаж в бейсбольном клубе "Бостон Ред Сокс" и всегда державший в кабинете красный фанатский шарф, написал на электронную почту владельца клуба Джона Генри. Испуганный неразберихой в любимом клубе, Янушевски просил бизнесмена обратить внимание на "Ливерпуль" и купить его акции, пока еще есть такая возможность. К письму прилагалось объяснение, что "Ливерпуль" – запредельно титулованный клуб, который не брал чемпионство с 1990 года и сейчас близок к банкротству.

"Я предположил, что, наверное, стоит воспользоваться таким шансом и что мои вещи всегда собраны – я в любой момент готов поехать в Ливерпуль. Но на самом деле я не думал, что способен кого-то убедить купить "Ливерпуль". Это была такая несбыточная мечта. В письме я просто выразил свою боль", – рассказывал Джо.

Боль убедила. Джон Генри тут же созвал приближенных менеджеров, чтобы изучить вопрос. А через 66 дней поставил подпись под документами на 300 миллионов фунтов.

 

"Я не знаю, как назвать момент, когда все это случилось. Чудесный. Сумасшедший. Через день после оформления сделки мы с Джоном приехали на базу в Мелвуде и смотрели друг на друга в духе "Это реально случилось?" – вспоминал Янушевски.

В 2002 году компания Генри New England Sports Ventures, позже ставшая Fenway Sports Group, купила бейсбольный клуб "Бостон Ред Сокс", который к тому моменту 84 года не брал титулы. Спустя два года после сделки "Ред Сокс" выиграли Мировую серию (финальная серия MLB), а за последующие 15 лет взяли титул еще трижды.

"Для меня было очевидно, что у "Ливерпуля" и "Ред Сокс" много общего на стартовом этапе. Даже в плане аудитории: много фанатов, сильные традиции", – рассуждал Генри. Ему казалось, что английскому футболу не хватает старых и проверенных методов американского спортивного рынка.

В клуб пришел директор по футбольным исследованиям Иэн Грэхем (забавно, что с 2008-го по 2012-й он работал в "Тоттенхэме", но устал от того, что тренеры его практически не замечали, и переехал на "Энфилд", потому что там зарождалась новая статистическая культура).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ливерпуль" дожал "Фламенго" в добавленное время и выиграл клубный Кубок мира

Грэхем окончил факультет теоретической физики в Кембридже, но быстро понял, что не хочет научной карьеры, и окунулся в футбол, создав собственную базу из 100 000 игроков по всему миру. Он вправе предлагать тренерскому штабу и трансферному комитету "Ливерпуля" любых игроков, которых считает потенциально полезными. Например, он еще в 2016 году настаивал на покупке центрального полузащитника Наби Кейта, который, играя глубоко в "РБ Зальцбург", отдавал аномально много передач, приближающих команду к чужим воротам. В 2016-м "Ливерпуль" опередил "РБ Лейпциг", но летом прошлого года уже ничего не помешало – и Кейта приехал цементировать претендента на чемпионство.

Именно Грэхем доказал трансферному комитету, что в Салаха стоит верить – хотя многие под негативным впечатлением от периода египтянина в "Челси" считали, что ему не подходит английский футбол.

И именно Грэхем посоветовал "Ливерпулю" Филиппе Коутиньо, когда команде потребовался сильный атакующий игрок на левый фланг. Клуб потратил на него всего 13 миллионов евро, а продал в "Барселону" за 145 – и без этих денег, по словам владельца Джона Генри, на "Энфилде" не было бы ни Вирджила ван Дейка, ни Алиссона.

Именно Грэхем доказал трансферному комитету, что в Салаха стоит верить

Не стоит недооценивать продажи игроков. В период активного экономического роста "Ливерпуля" это был огромный источник доходов. За последние 4 сезона, по которым есть детальные финансовые отчеты (2014-2018), у "Ливерпуля" вторая трансферная прибыль в АПЛ.

1. "Челси" – 272 миллиона фунтов
2. "Ливерпуль" – 260,5 млн (даже в первом полном сезоне Клоппа, после трансферов Мане, Вейналдума, Матипа, Кариуса и Клавана, клуб получил трансферную прибыль – 4,25 млн фунтов)
3. "Арсенал" – 158 млн
4. "Манчестер Сити" – 108 млн
5. "Тоттенхэм" – 88 млн

Ну а главное – если бы не статистические выводы директора по исследованиям Грэхема, в "Ливерпуле" не оказалось бы Юргена Клоппа. Об этом говорит даже сам немец.

В последнем сезоне Клоппа в "Боруссии" (2014/15) дортмундцы заняли в бундеслиге всего 7-е место, и многих этот странный, вялый результат напрягал. Грэхем доказывал всем, что это неправильно, что Дортмунд-2014/15 – одна из самых невезучих команд в истории. По его словам, по качеству игры, по качеству и количеству созданных моментов "Боруссия" должна была стоять второй и никак не седьмой. При первом разговоре с Клоппом в ноябре 2015-го он упомянул показательный матч с "Майнцем", где Дортмунд доминировал, агрессивнее и чаще соперника заходил в штрафную, но никак не мог забить – и проиграл. "Мы их практически убили, да, ты видел? Ты это видел?" – кричал Клопп.

 

Но Грэхем не видел. Он вообще не смотрел матчи Дортмунда, а изучал игру по своим математическим моделям.

После того разговора Клопп стал доверять математику-исследователю, хотя в "Боруссии" никогда не относился к статистике очень внимательно.

"В итоге Клопп вдохновил не только наших игроков. А всех, кто влюблен в наш клуб. Он истинный лидер, внимательный к вещам, которые кому-то могут показаться маленькими и незначительными, но которые в долгосрочной перспективе очень важны", – восхищался Джон Генри.

Кульминационной точкой стал проигрыш Премьер-Лиги в этом году. В чемпиона – "Манчестер Сити" начался закат, а "Ливерпуль" засиял новыми красками.

 

Ни одна команда в истории АПЛ не набирала 52 очка к концу первого круга. "Ливерпуль" справился, имея игру в запасе. Потенциально красные могут набрать и все 55, если выиграют перенесенный матч против "Вест Хэма".

Отрыв тоже может вырасти до рекордного: ни одна команда в истории АПЛ не привозила к концу первого круга больше 13 очков второму месту (это сделал "Сити" в 2017 году). "Ливерпуль" прямо сейчас оторвался от второго места как раз на 13 очков, но и у них, и у "Ман Сити" (отстает на 14 очков) есть по матчу в запасе.

Масштаб непобедимости "Ливерпуля" на самом деле ужасает: в 35 последних матчах – 30 побед. Последний раз команда проигрывала в АПЛ 3 января 2019 года – 1:2 в гостях от "Ман Сити". С тех пор было только 5 ничьих (4 – в прошлом сезоне):

• Дома против "Лестера" – 1:1;

• В гостях против "Вест Хэма" – 1:1;

• В гостях против "Манчестер Юнайтед" – 0:0;

• В гостях против "Эвертона" – 0:0;

• В гостях против "Манчестер Юнайтед" – 1:1

Выездной матч с "Сити" будет 4 апреля – за 7 туров до конца чемпионата. К тому моменту "Ливерпуль" вполне может стать чемпионом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как "Ливерпуль" стал лучшим футбольным клубом мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
декабря

Драматурга единогласно избрано президентом страны

Создали "корейское экономическое чудо"

На прихоти маркизы де Помпадур ушло 11 тонн золота

Самое читаемое
Фотограф Тони Келли: &quot;зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний&quot;
Фотограф Тони Келли: "зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний"
28
 Просмотров: 33157
Доллар стремительно подорожал: Нацбанк шокировал курсом
Доллар стремительно подорожал: Нацбанк шокировал курсом Просмотров: 16146
Показали модную модель обуви 2020 года
Показали модную модель обуви 2020 года
5
 Просмотров: 13932
Француженки любят естественность, скандинавки - уют, американки - практичность: различия моды в мире
Француженки любят естественность, скандинавки - уют, американки - практичность: различия моды в мире
23
 Просмотров: 12546
Дочь Скрябина показала фото с девичника
Дочь Скрябина показала фото с девичника
6
 Просмотров: 11863
Спорт
"Динамо" проигрывает "Селтику" борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Словакии
"Динамо" проигрывает "Селтику" борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Словакии
 Просмотров: 558
Ломаченко в возрасте. Я бы подрался с ним – Дэвис
Ломаченко в возрасте. Я бы подрался с ним – Дэвис Просмотров: 522
Перес уговорил Роналдо возвратиться в "Реал"
Перес уговорил Роналдо возвратиться в "Реал" Просмотров: 1899
Ибрагимович вернулся в "Милан"
Ибрагимович вернулся в "Милан" Просмотров: 405
Пеллегрини оставил "Вест Хэм" раньше Ярмоленко
Пеллегрини оставил "Вест Хэм" раньше Ярмоленко Просмотров: 351
Больше всего комментируют
6
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
5
Команда Зеленского присвоила себе заслуги Порошенко - Гончаренко
4
"Угрожает и запугивает". Родственники Небесной сотни требуют наказать Портнова
2
"Зеленскому надо быстро дистанцироваться от следствия" - Арестович
2
Вятрович обратился к СБУ по поводу празднования дня рождения Сталина
Голосов: 425
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua