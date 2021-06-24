Как игроки сборной Украины реагировали на выход в плей-офф Евро

Сборная Украины впервые вышла в плеойоф Евро. Фото: Getty Images

Футболисты сборной Украины до последнего надеялись на выход в плей-офф Евро-2020 \ 21.

Игроки национальной команды наблюдали за матчами группы Е, где Испания играла со Словакией, а Польша со Швецией. Победы шведов и поляков позволили команде Андрея Шевченко выйти в 1/8 финала Евро.

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По решающими поединками все сборники наблюдали в гостинице. После них атмосфера значительно улучшилась. Отовсюду звучали поздравления, было слышно смех и искренние эмоции.

29 июня сборная Украины сыграет против Швеции в 1/8 финала. Для украинцев это первый выход в плей-офф на европейском чемпионате.. На групповой стадии украинцы проиграли Нидерландам и Австрии смогли победить Северную Македонию. Финал Евро состоится 11 июля в Лондоне.