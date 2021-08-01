Как Хацкевич и "Шахтер" помогли Яремчуку перейти в "Бенфику

Роман Яремчук должн усилить атаку "Бенфики". Фото: ФК "Бенфика"

25-летний форвард сборной Украины Роман Яремчук стал игроком "Бенфики". Португальський гранд приобрел украинского нападающего за €17 млн. Футболист подписал контракт на пять лет.

Трансфер Яремчука не стал неожиданным. Нападающий уже давно хотел покинуть"Гент" ради более сильного клуба и чемпионата.

Удерживать футболиста не было смысла. "Генк" не квалифицировался в еврокубки, Яремчук удачно выступил на Евро. Следующий крупный турнир на уровне сборных состоится через полтора года и неизвестно, сможет ли Украина поехать в Катар на Кубок мира. В то время Роману уже будет 27 лет.

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Ключевое значение в переходе Яремчука сыграл бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич и главным конкурент киевлян донецкий "Шахтер".

В 2017 году Хацкевич не нашел места в команде для Яремчука. Тогдашний новый наставник "Динамо" делал ставку в атаке на Дьемерси Мбокани и Жуниора Мораеса. Вернул из аренды Артема Кравца и надеялся на своего любимца Дмитрия Хлебаса. Яремчука отправили в дубль, а потом продали. Если бы не белорусский тренер, то Яремчук мог бы до сих пор играть в Украине и далеко не факт, что в "Динамо".

Летом 2021 "Шахтер" приобрел полузащитника "Бенфики" Педриньйо. Сумма трансфера составила €18 млн. Бразилец не смог себя найти в Лиссабоне. Через два месяца почти аналогичная сумма была заплачена "Бенфикой" за Яремчука. Деньги за Педриньйо помогли португальцам подписать нового футболиста.

Роман Яремчук является основным форвардом сборной Украины. На Евро провел пять матов в которых забил два гола. Всего на активе нападающего 27 матчей за национальную команду, в которых он забил 10 голов. 4 августа "Бенфика" откроет сезон матчем квалификации Лиги чемпионов против московского "Спартака".