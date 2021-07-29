Как Джошуа готовится бить Усика

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа готовится к поединку против украинского боксера Александра Усика.

Британский боксер отрабатывал удары палкой по большой автомобильной покрышке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, сколько стоят билеты на бой Усик - Джошуа

"Новая технология", - подписал фото в Instagram британский боксер.

Автор: Instagram.com/anthonyjoshua

Поединок Джошуа - Усик состоится в Лондоне 25 сентября. Бой пройдет на стадионе "Тоттенхэма". В своем предыдущем поединке Усик решением судей победил британца Дерека Чисору. Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пульева