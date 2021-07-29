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пятница, 30 июля 2021 06:11

Как Джошуа готовится бить Усика

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Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа готовится к поединку против украинского боксера Александра Усика.

Британский боксер отрабатывал удары палкой по большой автомобильной покрышке.

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"Новая технология", - подписал фото в Instagram британский боксер.

Автор: Instagram.com/anthonyjoshua
 

Поединок Джошуа - Усик состоится в Лондоне 25 сентября. Бой пройдет на стадионе "Тоттенхэма".

В своем предыдущем поединке Усик решением судей победил британца Дерека Чисору. Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пульева

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