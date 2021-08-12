Как "Челси" выиграл Суперкубок Европы - фоторепортаж

Лондонский "Челси" стал победителем Суперкубка Европы -2021.

Победитель Лиги чемпионов обыграл "Вильярреал". Основное время матча завершилось вничью 1:1. "Челси" вышел вперед в середине первого тайма, а испанцы ответили своим голом после перерыва.

В серии пенальти англичане оказались сильнее. Героем стал испанский вратарь "Челси" Кэпа Аррисабалага.

Автор: Gettyimages.com

Автор: Gettyimages.com

Автор: Gettyimages.com

Автор: Gettyimages.com

Автор: Gettyimages.com

Автор: Gettyimages.com

Автор: Gettyimages.com

Автор: Gettyimages.com

Победителем Суперкубка Европы-2020 стала "Бавария". В прошлом сезоне "Вильярреал" победил "МЮ" в финале Лиги Европы, а "Челси" одолел "МС" в финале ЛЧ.