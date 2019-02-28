Как "Челси" одолел "Тоттенхэм" в АПЛ - видео 

Педро, второй справа, забил первый мяч в матче. Фото: Daily Mail

В поединке 28 тура чемпионата Англии "Челси" в родных стенах обыграл "Тоттенхэм".

Команда Маурицио Сарри дожала соперника после перерыва: голом отличился Педро и еще один раз в свои ворота забил Триппьер.

"Челси" - "Тоттенхэм" 2:0

Голы: Педро, 57, Триппьер, 84 (авт.)

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Луиз, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 74), Педро, Игуаин (Жиру, 84), Азар (Виллиан, 58)

"Тоттенхэм": Льорис, Триппье, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис, Винкс, Сиссоко (Роуз, 90), Сон (Моура, 79), Эриксен, Ламела (Льоренте, 68), Кейн

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В чемпионате Англии "Челси" занимает 6 место (53 очка), "Тоттенхэм" - 3 (60). У "Челси" есть игра в запасе.